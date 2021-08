(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 La Giunta approva i lavori diffusi nelle palestre degli edifici scolastici della terraferma per un totale di 250mila euro. Zaccariotto: “Interventi in particolare sulle strutture nelle scuole Trentin a Carpenedo e S.Barbara a Chirignago”

La Giunta comunale, riunita nei giorni scorsi, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo, comprensivo di quello di fattibilità tecnico economica relativo agli interventi di riqualificazione e manutenzione delle palestre scolastiche della terraferma, parte delle quali sono utilizzate anche da varie associazioni sportive in orario serale.

“Il patrimonio scolastico comunale della terraferma è composto da 84 edifici adibiti a scuole e da 41 palestre. Con questa delibera – spiega Zaccariotto – andiamo a stanziare 250mila euro per una serie di interventi necessari a riqualificare gli spazi attraverso ridipinture e sistemazioni delle pavimentazioni sportive, sistemazione di opere serramentistiche oltre che garantire la manutenzione diffusa delle varie componenti edilizie e impiantistiche elettriche. Inoltre interverremo con specifici lavori nella palestra della scuola media Trentin a Carpenedo e in quella della scuola primaria S.Barbara a Chirignago. In particolare si tratta, nel primo caso, di interventi finalizzati al rifacimento della pavimentazione in parquet in rovere, alla segnatura dei campi di basket e pallavolo e alla dipintura completa con fine lavori previsti per l’avvio dell’anno scolastico, mentre, nel secondo caso si procederà con la dipintura completa della palestra e degli spogliatoi, la sistemazione della pavimentazione e la guaina di copertura. Interventi che si concluderanno tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, avendo cura che vengano eseguiti con la massima attenzione per non creare disagio alle normali attività scolastiche”.

Venezia, 7 agosto 2021

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this