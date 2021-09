(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 La Giunta approva i lavori di ripristino della strada vicinale Malamocco – Alberoni

La Giunta comunale, riunitasi nei giorni scorsi, ha approvato, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e alla Viabilità, il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del ripristino con destinazione ciclopedonale di un tratto del vecchio percorso di collegamento con via Alberoni, la cosiddetta vicinale Malamocco, che si attesta nel tratto compreso tra via Doge Galla ed il fabbricato attiguo al Murazzo in modo tale da poter assicurare la transitabilità ai mezzi autorizzati verso lo stesso l’immobile.

Verrà realizzato un tratto di pista ciclopedonale, sopra al vecchio percorso di collegamento con Via Alberoni dalla lunghezza di 250 metri che avrà la caratteristica di rispettare l’ambiente circostante assicurando la valenza paesaggistica. I lavori procederanno, per un investimento di 100mila euro, con la rimozione della vegetazione incolta, con lo scavo parziale delle terre per raccordare le nuove quote e con la formazione di pavimentazione pedonale con posa in opera di cordonate di contenimento e successiva predisposizione di inerti di varia granulometria. Lo strato finale sarà in stabilizzato di roccia per garantire la drenabilità dell’area d’intervento.

Per rendere il nuovo tracciato libero da barriere architettoniche, si prevede la realizzazione di una rampa con pendenza del 5% di collegamento delle diverse quote altimetriche in modo tale da garantire l’accessibilità a chiunque.

Venezia, 9 settembre 2021

