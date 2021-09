(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 La Giunta approva gli indirizzi per avviare la procedura di affidamento del servizio di gestione del canile di San Giuliano

La Giunta comunale, riunitasi oggi, ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente, la delibera con la quale sono stati definiti gli indirizzi per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione del canile comunale presso il Parco di San Giuliano.

La struttura del nuovo rifugio comunale per cani randagi a San Giuliano è in fase di avanzata realizzazione e la direzione Lavori Pubblici ipotizza il termine di esecuzione dei lavori alla fine del prossimo mese.

La durata dell’affidamento è di 3 anni con possibilità di rinnovo e il valore massimo base della gara è di 100.000 euro annui dei quali 90.000 euro come importo fisso e 10.000 euro come importo variabile da destinare all’alimentazione a seconda del numero di cani presenti in canile.

Rimane in capo al Comune la manutenzione straordinaria della struttura e sono previsti dei controlli di qualità dei servizi offerti da parte degli uffici comunali competenti. Nel bando si chiederà inoltre alle associazioni che intendono partecipare per l’affidamento del canile di aderire alla politica del Comune di favorire le adozioni dei cani che dovranno sostare il più breve tempo possibile in questa struttura.

Venezia, 7 settembre 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Box%20close%20up.png)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Box%20laterali.png)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Box%20Interno.png)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Corridoio%20interno.png)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Esterno%20fronte.png)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this