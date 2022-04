(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 Newsletter dell’Università di Milano-Bicocca

[Rima.Donna, il potere delle parole e dell’illustrazione nell’intervento artistico di Ivan Tresoldi e Emi.artes per l’8 marzo in Bicocca](https://bnews.unimib.it/blog/rimadonna-il-potere-delle-parole-e-dellillustrazione-nellintervento-artistico-di-ivan-tresoldi-e-emiartes-per-l8-marzo-in-bicocca/)

La panchina dipinta di rosso di piazza dell’Ateneo Nuovo grazie al progetto Rima.Donna un’opera verso l’8 marzo diventa opera di arte pubblica dedicata alle donne

[Confinati nello spazio. Studiare l’isolamento sociale in una capsula lunare](https://bnews.unimib.it/blog/confinati-nello-spazio-studiare-lisolamento-sociale-in-una-capsula-lunare/)

Ecco gli esiti dello studio avviato nel 2020 all’interno del progetto Lunark

[In classe con gli animali robotici: così i bambini imparano a capire la scienza](https://bnews.unimib.it/blog/in-classe-con-gli-animali-robotici-cos%C3%AC-i-bambini-imparano-a-capire-la-scienza/)

Con la roboetologia insegnanti e alunni scopriranno le regole del pensiero scientifico

[Dieci anni a suon di chitarre](https://bnews.unimib.it/blog/dieci-anni-a-suon-di-chitarre/)

Il maestro Emanuele Girardi presenta la compagine più giovane dell’ateneo, prossima a festeggiare il primo decennale

[Sofia, la studentessa di psicologia che va dritta alla meta](https://bnews.unimib.it/blog/sofia-la-studentessa-di-psicologia-che-va-dritta-alla-meta/)

Conosciamo meglio la “seconda linea” del Cus Rugby Milano, entrata nel programma “Dual Career” di Milano-Bicocca

[Laura Borromeo tra una milonga e una ricerca sul campo](https://bnews.unimib.it/blog/laura-borromeo-tra-una-milonga-e-una-ricerca-sul-campo/)

«Due attività complementari che convivono in me» racconta Laura Borromeo, geologa e ballerina

[Strategie per fronteggiare pandemie ed emergenze ambientali, a Como la prima edizione della summer school](https://bnews.unimib.it/blog/strategie-per-fronteggiare-pandemie-ed-emergenze-ambientali-a-como-la-prima-edizione-della-summer-school/)

Organizzata dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale con la Fondazione Alessandro Volta. Iscrizioni entro l’8 aprile

[Talento e innovazione, Milano-Bicocca premia i giovani ricercatori](https://www.youtube.com/watch?v=JaW2i6G3chk)

Dalle life science all’astrofisica, dai nanomateriali alla medicina, dalla filologia alle scienze giuridiche

[UNI4ALL – FA’ SENTIRE LA TUA VOCE](https://www.youtube.com/watch?v=3lkKd4W3-Sg)

Sei uno studente straniero o di origini non italiane? Rispondendo a un questionario puoi aiutare l’Università di Milano-Bicocca a pensare nuovi servizi

