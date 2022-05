(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 LA GENOVA (BE)DESIGN WEEK 2022 ENTRA NEL VIVO: IN PROGRAMMA

CONFERENZE, TALK, VISITE GUIDATE E CONCERTI

La manifestazione organizzata dal DiDe – Distretto del Design di Genova si

arricchisce di contenuti: a Santa Maria Castello grande successo per la mostra

“Caleidoscopio”, domani alle 20.30 serata swing in piazza San Bernardo

GENOVA – Dopo il bagno di folla all’inaugurazione la Genova (Be)Design

Week entra nel vivo e

propone anche domani un fitto calendario di appuntamenti che

animeranno da Piazza dei

Giustiniani a Santa Maria di Castello, da Piazza Sarzano al Sestiere

del Molo le piazze e le vie del

Distretto del Design. Ad iniziare dalle 10, fino alle 22, anche domani

venerdì 20 maggio 2022 il

Centro Storico di Genova ospiterà una serie di appuntamenti che

saranno legati tra loro da unico

comune denominatore: il tempo inteso come qualità e benessere

dell’individuo e di sostenibilità.

Tra gli oltre 120 eventi tra 27 tra talk/conferenze, di cui 2 in

collaborazione con il Festival del

Tempo, 12 in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, 7 in

collaborazione con la mostra

Caleidoscopio, 2 in sinergia con l’Università di Edimburgo e 1 con

l’Università di Genova, da

segnalare alle 16 alla Loggia Superiore di Santa Maria di Castello la

conferenza I demoni della

demolizione. Tecniche, estetiche ed esodi che fa parte del ciclo

organizzato da Unità di ricerca

Prin “Sylva” dell’Università degli Studi di Genova – Dipartimento

Architettura e Design, Ordine degli

Architetti PPC di Genova – Commissione Urbanistica e Paesaggio,

Fondazione Ordine degli

Architetti PPC di Genova. Alle 16 sempre nel convento di Santa Maria

di Castello la conferenza

una luce sul passato. “L’illuminazione uno strumento di racconto e

accento dello spazio

architettonico”. Il convegno è organizzato da Ordine degli Architetti

PPC di Genova. Moderano

Matteo Rocca e Fabio Borghini. Ma Design Week vuol dire anche musica

ed intrattenimento: alle

20.30 in programma la serata swing in stile anni Trenta/Quaranta in

piazza San Bernardo.

