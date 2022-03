(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 Tel. 0522/590211

La fumettista, giornalista e videomaker Takoua Ben

Mohamed in sala civica

per presentare “Il mio migliore amico è fascista”

Appuntamento venerdì 1 aprile, alle 18, in sala civica

ALBINEA (22 marzo 2022) – Cosa significa trovarsi in prima superiore se ti

chiami Takoua, di cognome fai Ben Mohamed, sei di origine tunisina,

musulmana, porti il velo e vivi nella periferia di Roma, dove uno dei tuoi

compagni di scuola è un bulletto di nome Marco che si professa fascista?

Lo scopriremo nel terzo appuntamento con la rassegna “Primavera di Donne

2022” di venerdì 1 aprile, alle 18. L’ospite sarà la fumettista,

giornalista e videomaker, Takoua Ben Mohamed, nell’incontro dal titolo

“Il mio migliore amico è fascista”. Introdurrà la presentazione l’assessore

alle Pari opportunità Roberta Ibattici.

“Si tratta di una giovane donna dal grande talento, che abbiamo voluto invitare

alla nostra rassegna 2022 di Primavera di Donne – spiega Ibattici – Una storia,

la sua, che parla di pregiudizi, stereotipi, razzismo, scuola, crescita e amicizia

raccontata con il sorriso e la forza dell’ironia. Ci ricorda come apparenze e

pregiudizi siano sempre difficili da superare, e come sia urgente una buona

riforma della legge sulla cittadinanza per i tanti giovani di origine straniera nati

e cresciuti in Italia”.

Takoua Ben Mohamed fumettista, illustratrice, graphic-journalist e video-maker

producer italiana di origine tunisina racconterà la sua storia personale, il suo

impegno sui temi dell’integrazione, del razzismo e della condizione femminile.

In particolare presenterà il suo ultimo libro, edito per Rizzoli, “Il mio migliore

amico è fascista” e parlerà del suo strumento privilegiato d’espressione: il

fumetto, attraverso il quale sferra affondi, con severità e al contempo grande

ironia, alle contraddizioni della società contemporanea. A dicembre 2021, la

rivista D – la Repubblica delle donne la elegge “Donna dell’anno”, insieme a

Liliana Segre e Ambra Sabatini.

Marco Barbieri