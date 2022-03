(AGENPARL) – Roma, 03 marzo 2022 – Lo spazio aereo sopra l’Ucraina è praticamente inaccessibile a causa dell’operazione militare in corso della Russia, ha affermato il ministro delle forze armate del Paese Florence Parly.

L’unica portaerei della Marina francese, la Charles de Gaulle, interromperà la missione antiterroristica nel Mediterraneo orientale e sarà utilizzata per controllare lo spazio aereo rumeno alla luce dei recenti eventi in Ucraina. Lo ha annunciato giovedì il ministro delle Forze armate francese Florence Parly in onda sul canale televisivo BFM .

“Abbiamo inviato la portaerei Charles de Gaulle nel Mediterraneo orientale insieme a un gruppo di navi appoggio per partecipare alle operazioni di antiterrorismo nell’ambito della missione Clemenceau. Ci stiamo adattando alla nuova situazione e ieri la nostra portaerei ha lasciato la acque di Cipro per raggiungere la zona da dove i nostri caccia Rafal e aerei da ricognizione adattati al decollo da una portaerei potranno svolgere missioni di controllo e ricognizione dello spazio aereo.Andranno in Romania, da dove potranno effettuare il trasporto sorveglianza e deterrenza”, ha affermato il ministro.

Allo stesso tempo, il ministro ha sottolineato che lo spazio aereo sopra l’Ucraina è ora praticamente inaccessibile a causa dell’operazione militare in corso della Federazione Russa. Ha osservato che un gran numero di armi è ora concentrato nella regione, anche in mare e nell’aria. “Maggiore è la concentrazione delle forze, maggiore è il rischio di fraintendimenti sulle intenzioni dell’uno e dell’altro. Per questo la nostra missione è puramente deterrente e non abbiamo intenzioni bellicose. Vogliamo solo mandare un messaggio alla Russia che ci non siamo aggressori e non la minacciano, ma siamo membri dell’Alleanza Nord Atlantico e siamo solidali con i nostri alleati”, ha spiegato Parley.