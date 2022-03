(AGENPARL) – Roma, 14 marzo 2022 – Dopo mesi pieni di polemiche, la Francia ha finalmente abbandonato il regime di pass per la vaccinazione contro il COVID e l’uso forzato della maschera.

La Francia ha ufficialmente abbandonato il suo regime di pass per i vaccini e ha forzato l’uso della maschera poiché lunedì il paese ha eliminato una serie di restrizioni di blocco del COVID.

La rimozione delle misure segna la fine di alcuni mesi controversi nella politica francese, che hanno visto migliaia di persone scendere in piazza dopo che il presidente del Paese, Emmanuel Macron, ha dichiarato di voler “ incazzare ” la nazione non vaccinata con le restrizioni.

Secondo un rapporto di Le Figaro , il governo francese ha tenuto fede a un precedente annuncio del primo ministro Jean Castex secondo cui un gran numero di misure sarebbe stato imminentemente demolito, compreso il controverso regime di pass per i vaccini del Paese.

In base alle misure, coloro che non sono stati in grado di dimostrare di aver ricevuto il numero richiesto di jab o di aver precedentemente sofferto di COVID entro un periodo di tempo assegnato hanno visto le loro libertà severamente limitate, anche se potevano fornire la prova di essere recentemente risultati negativi alla malattia.

Tuttavia, da lunedì, l’uso di questi pass è stato quasi del tutto demolito, con prove di sufficienti jab o convalescenza ora necessaria solo per entrare in luoghi come ospedali e case di riposo, anche se anche qui presentare un test COVID negativo sarà un modo accettato di aggirare uno qualsiasi dei requisiti di vaccinazione.

Lunedì anche l’uso forzato della maschera verrà abbandonato da una varietà di luoghi pubblici, con la copertura del viso non più obbligatoria nelle scuole, nelle aziende, negli edifici governativi e nei negozi.

La Francia è tutt’altro che il primo paese a revocare le restrizioni di blocco, con Inghilterra e Danimarca che in precedenza si erano sbarazzate praticamente di tutte le restrizioni, mentre altri paesi, come Irlanda e Austria , hanno attuato allentamenti drammatici delle loro misure autoritarie. Purtroppo, tuttavia, non tutte le misure in atto stanno andando avanti.

Le mascherine rimangono un requisito per i trasporti pubblici e coloro che desiderano accedere alla Francia dall’estero dovranno comunque superare una serie di ostacoli prima di poter entrare nello stato membro dell’UE.

Inoltre, mentre il mandato della mascherina è stato ufficialmente revocato nelle scuole, le pratiche discriminatorie rimarranno in vigore, con solo gli alunni senza mascherina considerati contatti stretti in una classe nel caso in cui uno dei loro compagni di corso contragga il COVID-19.

Tuttavia, quelli in Francia sono comunque felici di vedere la peggiore delle misure andare, con uno che elogia il “ritorno della libertà” nel paese.

“Sono molto felice che gli studenti possano togliersi la maschera in classe”, ha detto un insegnante di francese. “Imparare è stato più difficile con una maschera…”

“E in estate faranno meno caldo”, ha continuato. “Anche io, tra l’altro, sono felice di non indossarlo più.”

Nel frattempo, il proprietario di un ristorante parigino ha elogiato la fine delle misure di approvazione del vaccino, parlando degli effetti negativi che il documento ha avuto sulla sua attività.

“Sappiamo che con il pass di vaccinazione abbiamo perso tra il 10 e il 20% della nostra clientela”, ha detto il proprietario. “Con la sua rimozione, vedremo quindi il ritorno di ex clienti che avevano abbandonato il nostro stabilimento per quasi un anno”.

Tuttavia, l’uomo ha avvertito che alcuni probabilmente non torneranno alla normalità, anche con le misure ormai scomparse.

“Le persone hanno preso delle abitudini, hanno trovato altri modi di consumare”, ha detto il ristoratore. “…alcuni rimarranno stressati dai virus, e non solo dal Covid; le persone capivano che potevano ammalarsi ovunque, anche nei ristoranti”.