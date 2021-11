(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 *“La forza delle donne”. Alla Camera le proposte di Forza Italia contro la violenza sulle donne e a sostegno delle pari opportunità*

Mercoledì 17 novembre, alle ore 14, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Giusy Versace, responsabile per le Pari Opportunità di Forza Italia, presenta presso la Sala stampa della Camera dei deputati (ingresso da via della Missione, 4), le misure in materia di contrasto alla violenza di genere e in favore dell’empowerment femminile promosse dal movimento azzurro, ma sarà anche l’occasione per presentare iniziative culturali di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Accanto a Versace, infatti, saranno presenti Federica De Pasquale, vicepresidente nazionale di Confassociazioni con delega alle Pari Opportunità, il magistrato e scrittrice Solveig Cogliani, responsabile area giuridica di Vita senza paura la Onlus fondata da Maria Grazia Cucinotta che interverrà con un videomessaggio, Mariastella Giorlandino di Artemisia Onlus.

È prevista la partecipazione delle parlamentari di Forza Italia.

L’evento sarà trasmesso in diretta (e on demand) sulla webtv in streaming della Camera dei deputatiall’indirizzo https://webtv.camera.it/conferenze_stampa.

Forza Italia ha promosso in questa legislatura una serie di misure, molte delle quali oggi divenute leggi dello Stato, concretamente dalla parte delle donne e volte a potenziare le misure di contrasto alla violenza di genere e domestica: dalla proposta dell’On. Siracusano per l’introduzione di corsi di difesa personali (A.C. 1838), al “reddito di libertà” (400 euro mensili erogati da INPS per le donne assistite dai centri antiviolenza, al fine di garantire una ripartenza autonoma dopo la denuncia), una misura che porta anche la firma dell’On. Catia Polidori (A.C. 2630), così come sono divenute legge le proposte dell’On. Carfagna (A.C. 2338) e dell’On. Gelmini (A.C. 1675) per superare il gender pay gap e garantire la parità di genere in ambito lavorativo.

Sono invece a prima firma dell’On. Versace le mozioni per il contrasto alle discriminazioni multiple di cui sono vittime anche le donne con disabilità (mozione n. 1/00263), insieme alla proposta di legge (A.C. 2696), che verrà presentata nel corso dell’evento, sull’istituzione di un Albo nazionale delle associazioni e degli operatori specializzati nel contrasto alla violenza contro le donne, al fine di creare una rete organica a supporto delle donne, già presentata anche al Senato.

La conferenza stampa sarà inoltre occasione per presentare le iniziative della Onlus “Wall of dolls” di cui Giusy Versace è ambasciatrice, insieme alle amiche e co-fondatrici Francesca Carollo e a Jo Squillo.

Verrà proiettato il trailer del docufilm “Matrimoni forzati”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, che racconta le storie di tre donne vittime di matrimoni combinati o imposti, tre giovani protagoniste che hanno pagato un prezzo altissimo per la loro libertà. Un’opera dedicata a Saman, la ragazza di famiglia pakistana scomparsa da Novellara in provincia di Reggio-Emilia lo scorso maggio, mai ritrovata, presumibilmente uccisa dai suoi parenti per aver rifiutato un matrimonio combinato dai suoi genitori con uno sconosciuto in Pakistan. Anche questo film aiuta a tenere acceso un faro su una realtà, quella dei matrimoni forzati e delle spose bambine (650 milioni in tutto il mondo, secondo dati Unicef), rispetto alla quale bisogna non abbassare la guardia, aiutando innanzitutto le giovani donne e bambine di origine straniera che risiedono nel nostro Paese.

Sarà dato spazio anche ai libri, con la presentazione del volume di cui è coautrice il magistrato Solveig Cogliani “Il tradimento è un’opportunità”, una graphic novel tinta di giallo che, raccontando l’unione di due donne alla ricerca della verità, affronta il tema della capacità di trovare insieme la forza per risalire di fronte alle difficoltà della vita, a partire proprio dalle violenze e dai tradimenti.

