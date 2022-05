(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

La Festa dell’Asparago per bambini e famiglieè “tutto un programma” con la “play arena”

Giochi di una volta, tornei, prove di sport, laboratori, letture e creatività: domenica 22 maggio al parco Paride Allegri.

VEZZANO SUL CROSTOLO (18 maggio 2022) – Giochi di una volta, tornei, prove di sport, laboratori, letture e creatività. Il tutto organizzato in un’area ben precisa: il parco Paride Allegri. E’ questa una delle novità dell’edizione 2022 della Festa dell’Asparago selvatico, che animerà Vezzano per tutta la giornata di domenica 22 maggio.

All’interno della “Vezzano play arena” i bambini e le famiglie troveranno una variegata offerta di momenti di intrattenimento. A partire dalle ore 10 e per tutta la giornata, nel parco Paride Allegri ci saranno i giochi di una volta (realizzati da Gherardo Campioli, Palmiro Incerti, Renzo Gennari e Grilli a pedali gestisti dai volontari dell’AVIS di Vezzano), il battesimo della sella con i pony del Circolo Ippico Caval-Lotti, scocca la tua freccia con gli Arcieri del Ventasso e un momento didattico con ApiMondo: la vita segreta delle api, a cura de Il miele di nonno Lello (arnia didattica – osserviamo le api da vicino, leggiamo insieme la storia “Emma e le api”, piantiamo insieme i fiori per le api, gioco di ruolo per imparare i ruoli delle api all’interno dell’alveare).

Nell’area della pista di atletica, andrà in scena “Prova il tuo fitness” con esibizioni, dimostrazioni e possibilità di cimentarsi nella pole dance e nel judo. Vezzano Gym proporrà, alle 10.30 e alle 16, due lezioni di prova di pole dance per bambini dai 6 ai 12 anni (max 6 bambini) e alle 11.20 e alle 16.50, due lezioni di prova nella medesima disciplina per adulti (sempre max 6 persone). L’Equipe Emilia Judo proporrà, alle 15.30, judo demo e, alle 16.30, judo randori.

Intanto, all’interno della palestra comunale si ripeterà l’ormai consolidato appuntamento con il torneo di minibasket, organizzato da Go Minibasket, che vedrà in campo Albinea, Montecavolo e Vezzano.

Alle 14.30 inizieranno tre laboratori: “Zanzara tigre chi sei?”, alla scoperta del ronzante insetto, a cura del Ceas Rete Reggiana, che allestirà anche un punto informativo per la distribuzione di larvicidi; “L’orologio degli antichi”, per imparare a costruire la clessidra a polvere o ad acqua, a cura di Archeosistemi e, in sala civica, “Riciclo con fantasia” a cura dei ragazzi del CEP di Vezzano. Quest’ultimo laboratorio prevede anche una mostra, aperta dalle ore 10 nella sala civica di piazza della Libertà.

Alle 15 ci saranno letture per bambini e, alle 16, andrà in scena lo spettacolo “Mago clown con trampoliere” del circolo Event, con bolle di sapone e trucca bimbi. Infine, alle ore 15.30, nel giardino della scuola La Provvidenza, si terrà il laboratorio “Creiamo e decoriamo i sassi della pace”.

