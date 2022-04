(AGENPARL) – Roma, 19 aprile 2022 – La parte russa è pronta mercoledì 20 aprile a dichiarare nuovamente un regime di silenzio affinché i militanti dei battaglioni nazionalisti, così come i mercenari stranieri, depongano le armi e si arrendano. Lo ha affermato martedì il capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, il colonnello generale Mikhail Mizintsev.

“Nonostante l’assenza di azioni elementari da parte delle autorità di Kiev per salvare il personale militare del loro paese, e anche rendendosi conto della completa irresponsabilità dei funzionari del regime di Kiev per il previsto triste esito della resistenza nel restante centro di Mariupol, le forze armate russe, guidate da principi puramente umani, offrono ancora una volta ai militanti battaglioni nazionalisti e mercenari stranieri dalle 14:00 ora di Mosca del 20 aprile 2022, di cessare le ostilità e deporre le armi”, ​​Mizintsev, che guida il russo quartier generale di coordinamento interdipartimentale per la risposta umanitaria in Ucraina, ha affermato.

Il colonnello generale ha assicurato che la Federazione Russa garantisce la conservazione della vita e la fornitura di assistenza medica a tutti coloro che hanno deposto le armi. Ha ricordato che la Federazione Russa aveva già confermato il trattamento umano dei prigionieri di guerra, anche in relazione ai marines arresi. “E questa volta la parte russa garantisce il rispetto delle Convenzioni di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra”, ha aggiunto Mizintsev.

Per l’attuazione dell’operazione umanitaria, la parte russa ha proposto di stabilire una comunicazione tra le parti dalle 13:00 ora di Mosca, mezz’ora dopo, per dichiarare un regime di silenzio. “L’effettivo inizio del regime di cessate il fuoco da entrambe le parti è indicato dall’alzarsi di bandiere: da parte russa – rossa, da parte ucraina – bianca lungo l’intero perimetro dell’Azovstal”, ha osservato il colonnello generale.

Dalle 14:00 ora di Mosca, si propone di lasciare le unità armate e i mercenari ucraini. Dovrebbero avere armi e munizioni con loro.

“A tal fine (durante il periodo del regime del silenzio), le unità delle forze armate russe e la formazione della Repubblica popolare di Donetsk lungo l’intero perimetro di Azovstal cessano le ostilità e si ritirano a distanza di sicurezza”, ha sottolineato Mizintsev.

Il capo del centro di controllo della difesa nazionale ha anche invitato Kiev a mostrare prudenza, a istruire i militanti affinché fermino una resistenza insensata.