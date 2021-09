(AGENPARL) – Roma, 15 settembre 2021 – La Food and Drug Administration (FDA) ha dichiarato mercoledì che i vaccini COVID-19 autorizzati dall’agenzia attualmente forniscono protezione contro la morte e le malattie gravi e potrebbero non richiedere ulteriori richiami, dopo che il produttore di vaccini Pfizer ha presentato dati che affermano che l’efficacia del suo vaccino si sta erodendo nel tempo.

Nei risultati pubblicati online, la FDA ha analizzato i dati presentati da Pfizer come parte della loro richiesta di autorizzare un richiamo, o una terza dose, del vaccino a individui di età pari o superiore a 16 anni negli Stati Uniti. L’agenzia non ha rilasciato una dichiarazione definitiva sull’opportunità di supportare le dosi di richiamo in questo momento, aggiungendo che i regolatori non hanno esaminato i dati disponibili.

“Ci sono molti studi potenzialmente rilevanti, ma la FDA non ha esaminato o verificato in modo indipendente i dati sottostanti o le loro conclusioni”, ha scritto la FDA (pdf) in un documento di 23 pagine pubblicato online. “Alcuni di questi studi, compresi i dati del programma di vaccinazione in Israele, saranno riassunti durante la riunione del 17 settembre 2021 (Comitato consultivo sui vaccini e sui prodotti biologici correlati)”.

Alcuni studi, hanno detto, hanno infatti dimostrato che il vaccino Pfizer mRNA ha un’efficacia in calo contro la variante Delta o l’infezione sintomatica. Tuttavia, altri studi non l’hanno fatto, ha detto la FDA.

“Nel complesso, i dati indicano che i vaccini COVID-19 attualmente concessi in licenza o autorizzati negli Stati Uniti offrono ancora protezione contro la grave malattia COVID-19 e la morte negli Stati Uniti”, hanno scritto i ricercatori della FDA.

I funzionari dell’amministrazione Biden alla fine del mese scorso hanno dichiarato in una conferenza stampa che stanno puntando a un lancio del 20 settembre per i booster, sebbene abbiano avvertito che il loro piano dipende dall’approvazione delle dosi da parte della FDA. Venerdì un gruppo di osservatori esterni esaminerà il rapporto della FDA e analizzerà l’analisi Pfizer e altre informazioni per determinare se sono necessari booster per la popolazione generale.

Se il pannello raccomanda i richiami, la FDA potrebbe distribuire le dosi entro pochi giorni.

Ad agosto, la FDA ha approvato completamente il vaccino Pfizer-BioNTech per le persone dai 16 anni in su. I vaccini prodotti da Moderna, che utilizza la tecnologia dell’mRNA come Pfizer e Johnson & Johnson, vengono ancora distribuiti in base all’autorizzazione all’uso di emergenza dell’agenzia.

Durante la sua presentazione alla FDA, che è stata caricata sul sito Web dell’agenzia, Pfizer ha sostenuto che i dati provenienti da Stati Uniti e Israele suggeriscono che l’efficacia del suo vaccino mRNA sta diminuendo nel tempo, giustificando la necessità di booster.

“I dati del mondo reale provenienti da Israele e dagli Stati Uniti suggeriscono che i tassi di infezioni rivoluzionarie stanno aumentando più rapidamente negli individui che sono stati vaccinati in precedenza nelle campagne di vaccinazione rispetto a quelli che sono stati vaccinati più di recente”, ha affermato Pfizer.

Per la sua conclusione, il colosso farmaceutico con sede in Germania ha citato uno studio del gigante sanitario Kaiser Permanente che suggeriva che la protezione contro l’infezione da COVID-19 è scesa dall’88% nel primo mese dall’assunzione della seconda dose al 47% dopo cinque mesi di vaccinazione.

All’inizio di questa settimana, uno studio che ha incluso due funzionari della FDA in partenza ha affermato di non raccomandare colpi di richiamo e ha affermato che i possibili effetti collaterali da essi potrebbero superare i benefici.

“Anche se alla fine si dimostrasse che il potenziamento riduce il rischio a medio termine di malattie gravi, le attuali forniture di vaccini potrebbero salvare più vite se utilizzate in popolazioni precedentemente non vaccinate”, hanno scritto gli autori.