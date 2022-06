La desinformación de Rusia no puede esconder su responsabilidad por la crisis alimentaria mundial

(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 You are subscribed to Collected Releases for U.S. Department of State. This information has recently been updated, and is now available.

06/23/2022 08:33 PM EDT

> “Al igual que con su decisión de iniciar esta guerra injustificada, la responsabilidad por la interrupción de estos suministros y el sufrimiento que está causando en todo el mundo recae directa y exclusivamente en el Gobierno ruso”

Mentir al mundo sobre la seguridad alimentaria mundial

El juego del Kremlin de buscar culpables y lo que espera conseguir

Esta desinformación pretende tanto ocultar la culpabilidad de Rusia como persuadir a los líderes de los países en riesgo para que apoyen el fin de las sanciones diseñadas para detener la injusta y brutal guerra de Rusia en Ucrania.

Conclusión: Dónde está realmente la culpa

—————————————————————

🔊 Listen to this