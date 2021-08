(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 11 in gara. Orari e messe in onda

È finito il tempo per scaldare le gambe, ora si fa sul serio: cominciano ufficialmente questa notte (a partire dall’1 del mattino) i Giochi Paralimpici della Nazionale paraciclismo di Mario Valentini. A Tokyo il paraciclismo parte dalle prove a cronometro, in cui saranno impegnati tutti gli 11 atleti della spedizione azzurra.

Un percorso duro, scorrevole ma tecnico per via dei diversi strappi e dei pochissimi tratti pianeggianti. “Sapevamo sarebbe stato impegnativo, ci siamo allenati tutti i giorni e abbiamo avuto la possibilità ambientarci” spiega Katia Aere (WH5), atleta friulana di 50 anni, che corona il grande sogno di partecipare ai Giochi dopo una lunga carriera nel nuoto, iniziata avendo paura dell’acqua. Che aggiunge: “Le sensazioni sono buone, io come sempre ci credo fino al giorno dopo e farò del mio meglio per arrivare pronta sia mentalmente che fisicamente. Darò tutto quello che ho e anche di più”.

L’incognita sarà ancora una volta il clima: caldo e umidità saranno una componente importante con cui tutti i corridori dovranno vedersela.

I primi a partire per il gruppo azzurro saranno gli handbikers con Diego Colombari (MH2), al via alle 02.13 (orario italiano). Segue Paolo Cecchetto (MH3) alle 2.55, poi Katia Aere (03.08) e Ana Maria Vitelaru (03.09) per la categoria WH5. E ancora: Luca Mazzone (MH2) alle 03.21, Fabrizio Cornegliani (MH1) alle 03.31 e Francesca Porcellato (WH3) alle 03.45.

Al via poi i ciclisti con Pierpaolo Addesi e Andrea Tarlao (entrambi cat. MC5) rispettivamente alle 06.51 e 06.54. Spazio poi alla categoria MC4 con Fabio Anobile (07.27) e al Triciclo con Giorgio Farroni, l’ultimo azzurro a partire (08.25).

Sarà possibile seguire le gare in diretta su Rai 2 a partire dalle 01:50. Qui gli orari di tutti i partenti: [https://olympics.com/tokyo-2020/paralympic-games/en/results/cycling-road/paralympic-schedule-and-results.htm](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=0%3dTbHeW%26D%3dD%26K%3dRSF%26L%3dQTFaOZ%263%3dEHLxP_Fsaw_Q3_zxqr_0C_Fsaw_P8wIMExF1K.kLA_JYzn_TnQCC7L-Pb0g_Fsaw_P8x8F3tVAHq0-53uBG_JYzn_TnBB_JYzn_TnO3K3IHK_zxqr_0C1QkI7Fo-OC3l_OouX_Y4HiOyD7JDAk-P10mAIDm-8B6-zBGMtQG.02J%262%3dE3PJ50.K3L%26qP%3dWT8y3iG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

