LA CONSELLERA D’AGRICULTURA ANUNCIA UN AJUT DESTINAT A RECUPERAR EL POTENCIAL PRODUCTIU DE L’OLIVERA DESPRéS DEL TEMPORAL DE NEU FILOMENA

(AGENPARL) – CATALUNYA, mer 27 gennaio 2021

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha anunciat una línia d’ajuts destinats a recuperar el potencial productiu de les oliveres després del temporal de neu Filomena. Ho ha explicat aquest matí en el decurs d’una visita a una finca d’oliveres d’Horta de Sant Joan, a la comarca de la Terra Alta, per conèixer de primera mà els danys originats pel temporal a aquest cultiu, tal com va fer la setmana passada a les Garrigues.

Segons ha explicat la consellera Jordà, “estem determinats a fer un seguit d’accions per ajudar al sector de l’olivera, unes a curt termini i altres a més llarg termini. Les de curt termini passen per estar al costat dels productors i productores d’oli del país, per recuperar la capactitat productiva i que el cultiu de l’olivera no desaparegui del territori. Hem de ser capaços de mantenir la producció i ho farem a través d’uns ajuts destinats als agricultors professionals, que adaptarem segons les especificitats del cultiu regadiu/secà, ecològic/no ecològic i oliveres joves/velles”.

El Departament d’Agricultura preveu convocar en breu una Taula de l’Oli per anunciar i acabar de perfilar aquests ajuts.

Pel que fa a les mesures a llarg termini, “hem d’avançar cap a un nou model d’assegurances. No pot ser que la majoria d’agricultors no assegurin. No ho fan perquè no vulguin, sinó perquè no els surt a compte. Tenim un problema de base sobre com està concebuda l’assegurança, i això és el que hem de treballar, i el que hem de reclamar. Estem en uns moments en què les inclemències meteorològiques, fruit del canvi climàtic, estan afectant als nostres productors, que són els que ens proveeixen d’aliments, no pot ser que no tinguin la màxima cobertura possible per poder garantir aquesta producció. El Govern del país serà al seu costat per aconseguir-ho”, ha declarat Jordà.

La nevada del 9 i 10 de gener ha afectat principalment el conreu de l’olivera. Els municipis més afectats són aquells on el gruix de neu va ser considerable i el pes de la neu va provocar el trencament de branques. Les oliveres són arbres amb fulla perenne i la neu s’hi acumula.

Tècnics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han realitzat la valoració dels danys que la nevada ha deixat principalment al conreu de l’olivera. El càlcul total és de 46.383 hectàrees: 34.633 a la zona de Lleida, 8.750 a les Terres de l’Ebre i 3.000 al camp de Tarragona. Les comarques més afectades són les Garrigues, el Segrià, l’Urgell, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Priorat.

Val a dir que la nevada es va produir quan s’havia acabat la collita, cosa que vol dir que la collita de l’any passat està salvada, però caldrà veure quina serà l’afectació sobre la collita d’enguany.

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.

Fonte/Source: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/394743/la-consellera-d-agricultura-anuncia-un-ajut-destinat-a-recuperar-el-potencial-productiu-de-l-olivera-despres-del-temporal-de-neu-filomena