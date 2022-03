(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 La Commissione europea e il Gruppo BEI firmano accordi InvestEU che mobilitano miliardi di € per investimenti in tutta l’UE

Oggi l’Unione europea ha raggiunto un traguardo fondamentale nell’attuazione del [programma InvestEU](https://europa.eu/investeu/home_en) grazie alla firma di accordi relativi alla garanzia e al polo di consulenza da parte della Commissione europea, della [Banca europea per gli investimenti (BEI)](https://www.eib.org/en/) e del [Fondo europeo per gli investimenti (FEI)](https://www.eif.org/index.htm).

Il programma InvestEU è un pilastro fondamentale del più grande pacchetto di incentivi mai adottato dall’Unione europea per riprendersi dalla pandemia di COVID-19 e contribuire a costruire un’economia europea più verde, più digitale e più resiliente. Il programma può inoltre sostenere l’economia europea nell’affrontare le nuove sfide derivanti dalle grandi incertezze legate alle prospettive globali e di sicurezza.

InvestEU consta di tre componenti: il Fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU e il portale InvestEU. Fornendo una garanzia di bilancio dell’UE di 26,2 miliardi di € a sostegno delle operazioni di finanziamento e di investimento, il programma InvestEU attirerà finanziamenti pubblici e privati con l’obiettivo di mobilitare almeno 372 miliardi di € di investimenti aggiuntivi entro il 2027, a beneficio di persone ed imprese di tutta Europa. I primi progetti InvestEU dovrebbero ricevere una garanzia InvestEU già ad aprile, dopo essere stati presentati al comitato per gli investimenti.

Maggiori informazioni sono disponibili sul [sito web di InvestEU](https://europa.eu/investeu/home_en), nel [comunicato stampa](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1548) e in una [versione aggiornata di domande e risposte](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1549).