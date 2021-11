(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5248

4 novembre 2021

La città si veste a festa con “Monopoli Christmas Home”

Tutti gli eventi in programma dal 7 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

La caratteristica casa di Babbo Natale della Puglia e un imponente albero in una cornice suggestiva di luci, musica e colori grazie alle attrazioni luminose in grado di creare un contenitore di grande impatto visivo per i concerti e le parate di artisti di strada di fama internazionale previsti. Questo e molto altro sarà “Monopoli Christmas Home” che torna dopo la parentesi digitale del 2020 dovuta alla pandemia.

L’evento organizzato dal gruppo IdeAzione con sede a Bari è promosso dagli Assessorati al Turismo, alla Cultura e al Commercio in collaborazione con le associazioni di categoria Cna, Confesercenti e Confcommercio e si terrà dal 7 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Per un mese bambini e adulti potranno vivere la magia senza tempo di una delle feste più attese dell’anno. Il fulcro dell’evento sarà la “Christmas Home”, la casa di Babbo Natale totalmente gratuita. Una mega struttura costruita su misura per l’occasione e allestita in grande stile con addobbi ed elementi di decoro realizzati artigianalmente.

ALBERO DI NATALE – Sarà installato in Piazza Vittorio Emanuele, illuminato ed addobbato. Si tratta di un albero a forma conica con una base il cui diametro è 8 mt. L’albero, alto 22 metri, sarà suggestivo per la sue maestosità e per i suo colori luminosi e caratterizzerà il primo luogo simbolo della Città. La base dell’albero permetterà il passaggio al suo interno dei visitatori che potranno così trovarsi immersi in magico cono fatto di luci e di colori. L’accensione sabato 7 dicembre alle ore 20.

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO – Di circa 300 metri quadri sarà montata in Piazza Vittorio Emanuele II. Il pubblico di grandi e piccoli potrà cimentarsi con il pattinaggio sul ghiaccio in orario mattutino e serale.

MERCATINI NATALIZI – Saranno allestite casette di colore bianco di mt. 2×2 che accoglieranno espositori di varia natura: commercianti del settore dello street food tipico, artigiani, hobbisti, esposizioni tipiche natalizie, prodotti enogastronomici a Km 0 e sponsor. Le casette saranno noleggiabili per l’intero periodo ed osserveranno orari di apertura diurni e serali in base ai giorni della settimana ed alle festività.

CASA DI BABBO NATALE – Sarà anche quest’anno un elemento importante del Natale. La grande casa di più di 60 mq sarà un fondamentale elemento attrattivo per grandi e piccoli. L’ingresso sarà libero e si potrà visitare immergendosi nella magica atmosfera della Casa di Babbo Natale.

LUMINARIE – Illumineranno le strade del centro storico ed accompagneranno il pubblico visitatore in un percorso magico che offrirà diversi punti in cui saranno posizionate suggestive istallazioni che sarà piacevole scoprire ed immortalare.

FILODIFFUSIONE – Musiche ed atmosfere natalizie lungo tutto il percorso di luminarie.

LO SPAZIO BAMBINI – Un laboratorio gratuito per i bambini che potranno cimentarsi ogni giorno con giochi, colori e laboratori creativi.

CONCERTI – Sono tre gli eventi in programma. Si inizia domenica 7 dicembre con “The black and blues gospel e r&b” con la partecipazione straordinaria del californiano Brian Lucas.

Sabato 18 dicembre alle ore 20,30 con la “Piccola Orchestra Italiana Mezzotono”. Lo spettacolo è eseguito senza strumenti musicali. Solo 5 voci che imitando il suono degli strumenti e in un continuo di garbata e mai invadente ironia lascia il pubblico costantemente sorpreso e concentrato per non perdersi nemmeno un secondo di quello che accade sul palco.

Martedì 23 dicembre alle ore 20,30 il quintentto “The good ole boys rock ’n’ roll party”. Quattrovoci,assoliindiavolatidichitarraepianoforte,unaritmicaincessante,per una serata all’insegna del divertimento.

SPETTACOLI – Sabato 1° gennaio alle ore 20,30 il nuovo anno sarà inaugurato dalla verve di Gianni Ciardo; mercoledì 5 gennaio alle ore 17 direttamente da Rai Yo Yo Oreste Castagna con il “Carta storie show”, uno spettacolo magico e divertente.

Infine, lungo le strade del centro storico illuminate a festa il programma prevede una serie di eventi musicali. Nei weekend il centro storico sarà allestito con corner artistici che ospiteranno dj set tematici, street band, letture, spettacoli di giocoleria, ecc

