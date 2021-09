(AGENPARL) – Roma, 16 settembre 2021 – La Cina ha presentato una domanda per diventare membro dell’accordo di libero scambio Trans-Pacific Partnership, ha detto giovedì il ministero del Commercio, in una mossa che avrebbe un impatto significativo sul commercio nella regione Asia-Pacifico.

Ma rimane incerto se alla Cina sarà consentito di aderire al patto di libero scambio, formalmente noto come Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico, poiché richiederebbe l’approvazione unanime degli 11 paesi membri.

L’offerta della Cina di prendere parte al TPP è vista come un tentativo di aumentare la sua influenza nella regione Asia-Pacifico poiché l’amministrazione statunitense del presidente Joe Biden, che dà priorità al multilateralismo nella diplomazia, rimane cauta sul ritorno al trattato.

Se la Cina si unisse al TPP, il prodotto interno lordo delle economie partecipanti rappresenterebbe circa il 30% del PIL globale, rispetto a oltre il 10% degli attuali membri.

Il patto commerciale, dal quale gli Stati Uniti si sono ritirati nel gennaio 2017, è ampiamente visto come volto a contrastare la crescente influenza economica della Cina.

I membri attuali del TPP sono Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam.

Secondo il ministero cinese, il ministro del commercio cinese Wang Wentao e Damien O’Connor, ministro del commercio e delle esportazioni della Nuova Zelanda, hanno parlato al telefono per discutere le procedure necessarie.

Nel novembre dello scorso anno, il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che il suo paese avrebbe seriamente preso in considerazione la partecipazione al TPP durante il vertice del forum di cooperazione economica Asia-Pacifico.

A marzo, il governo cinese ha anche affermato di aver formalmente ratificato il più grande accordo di libero scambio del mondo, un patto firmato lo scorso anno da 15 paesi dell’Asia-Pacifico, tra cui Giappone, Corea del Sud e l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, composta da 10 membri.

Il partenariato economico globale regionale coinvolge ASEAN, Australia, Cina, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud. L’ASEAN raggruppa Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam.

La Cina, che aveva criticato l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver diviso la regione Asia-Pacifico perseguendo politiche commerciali protezionistiche nell’ambito della sua agenda “America First”, ha cercato di rafforzare la sua influenza nella regione, affermano gli esperti di affari esteri.

Il Giappone, un’economia leader nel TPP, ha affermato che il rispetto di regole di alto livello sarebbe un prerequisito per la Cina per avviare negoziati per partecipare al patto di libero scambio.

Rispetto ad alcuni paesi avanzati come il Giappone, la Cina resta indietro nella liberalizzazione dell’accesso al mercato mentre la potenza economica asiatica deve affrontare altri ostacoli, come le riforme del trattamento preferenziale per le aziende statali e le sovvenzioni statali per soddisfare lo standard condiviso tra i membri del TPP.