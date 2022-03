(AGENPARL) – Roma, 20 marzo 2022 – Gli effetti collaterali dello sviluppo della crisi ucraina hanno colpito il mondo intero, in relazione al quale la Cina e i paesi in via di sviluppo nutrono ragionevoli preoccupazioni e condividono posizioni simili. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, membro del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese, Wang Yi, durante una conferenza stampa congiunta a seguito di un incontro con il ministro degli Esteri algerino Ramtan Lamamra nella provincia di Anhui (Cina orientale).

“Lo sviluppo della crisi ucraina è già andato oltre i suoi limiti e gli effetti collaterali hanno colpito il mondo intero”, ha affermato domenica sul sito web del ministero degli Esteri cinese. “Su questo tema, la stragrande maggioranza dei paesi, compresa la Cina e i paesi in via di sviluppo, ha ragionevoli preoccupazioni e aderisce anche a posizioni simili”, ha affermato Wang.

“In primo luogo, è generalmente accettato che la via militare e la via delle sanzioni non siano l’unico modo per risolvere questioni acute internazionali e regionali. La via del dialogo e dei negoziati è la via chiave”, ha proseguito. “Nella situazione attuale, è necessario aderire fermamente a questa direzione”, ha aggiunto il ministro.

In secondo luogo, ha sottolineato il capo del ministero degli Esteri cinese, la ripresa dell’economia mondiale non deve essere minata. Secondo lui, “sullo sfondo delle conseguenze della pandemia, l’escalation delle sanzioni unilaterali porterà a un’interruzione delle catene di produzione e di approvvigionamento, che colpirà il benessere delle persone in tutti i Paesi”.

In terzo luogo, ha osservato Wang Yi, tutti i paesi hanno il diritto di determinare autonomamente la propria politica estera e non dovrebbero essere costretti a scegliere una parte o l’altra. Ha osservato che quando si affrontano questioni complesse e disaccordi, non si dovrebbe aderire all’approccio semplicistico di “nemico o amico”, “nero o bianco”, inoltre, è necessario resistere alla mentalità della Guerra Fredda.

“In quarto luogo, la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi devono essere rispettate”, ha proseguito il ministro cinese. “Questo principio dovrebbe essere applicabile a tutti i paesi e le regioni del mondo, non dovrebbero esserci eccezioni, per non parlare di doppi standard”, ha concluso.