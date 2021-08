(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 “La Carta di Peccioli: verso un pianeta di comunità resilienti”

Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2021

Domenica 29 agosto 10.30/13.00

Interviene il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori, Francesco Miceli

Venezia, 27 agosto 2021. “La Carta di Peccioli: verso un pianeta di comunità resilienti” è il tema del

dibattito pubblico organizzato nell’ambito del Padiglione Italia alla 17ma Mostra Internazionale di

Architettura della Biennale di Venezia, promosso dalla Direzione Generale Creatività

Contemporanea del Ministero della Cultura, in programma domenica 29 agosto dalle ore 10.30 alle

13.00.

L’iniziativa, in coerenza con i contenuti del Padiglione Italia, vuole essere un approfondimento sul

ruolo dell’architettura e dell’urbanistica nel promuovere un miglioramento della qualità della vita,

tenuto conto dei cambiamenti climatici ed ambientali e, di conseguenza, sociali in atto nel Pianeta.

La Carta di Peccioli – un vero e proprio Manifesto in linea con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile

dell’Onu – partendo dall’esperienza e dal modello del borgo toscano, esempio di comunità

resiliente, punta a realizzare un ripensamento di città e territori, ridisegnando il modo di vivere,

mitigando l’impatto sull’ambiente e promuovendo stili di vita sempre più sostenibili ed attrattivi.

Tutto ciò con l’obiettivo di realizzare nuove e creative relazioni tra i luoghi dell’abitare, l’ambiente

e la società e di rendere i cittadini – soprattutto i giovani – protagonisti della vita delle comunità e

dei territori.

Al dibattito interverrà il presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori, Francesco Miceli.

