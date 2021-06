(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 Camera dei Deputati

29 giugno 2021

La Camera dei deputati riapre per la Notte europea dei musei

Porte aperte sabato 3 luglio dalle 20 alle 24

La Camera dei deputati riapre ai cittadini.

In occasione della Notte europea dei musei 2021, le porte di Palazzo Montecitorio saranno aperte sabato 3 luglio, dalle 20 alle 24.

La visita comprenderà gli ambienti storici della Camera dei deputati, come l’Aula, il Transatlantico, la Sala della Regina e la Sala della Lupa. Nella Sala Moro, da poco restaurata, sarà inoltre possibile ammirare opere in genere non accessibili al pubblico.

Il percorso di visita includerà, poi, anche la Sala delle Donne, con un nuovo allestimento, e racconterà anche l’organizzazione che la Camera ha messo in campo per affrontare l’emergenza pandemica negli ultimi mesi.

I cittadini interessati potranno prenotarsi on line da domani, mercoledì 30 giugno, all’indirizzo: eventi.camera.iteventi.camera.it

