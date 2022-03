(AGENPARL) – dom 27 marzo 2022 “La Calabria buona sul podio dei Cheese Awards”: Il PECORINO REGGINO, nuovo formaggio di Fattoria della Piana vince l’oro ai campionati mondiali dei formaggi! La presentazione alla Cittadella Regionale

Domani lunedì 28 Marzo alle 10.30, il Pecorino Reggino verrà presentato e saranno spiegati tutti i dettagli del riconoscimento ricevuto in una conferenza stampa che si terrà nella Sala Oro della Cittadella Regionale di Catanzaro Germaneto.

«Continuiamo a lavorare per far conoscere a livello internazionale la Calabria buona, e siamo felici di vedere premiato il Pecorino Reggino, un omaggio alla nostra terra ed alle sue migliori materie prime». Carmelo Basile, Amministratore Delegato di Fattoria della Piana, commenta così il premio ricevuto il 4 novembre u.s. ad Oviedo, Spagna, dove, tra 4079 formaggi provenienti da 45 nazioni diverse, il Pecorino Reggino ha conquistato i 250 giudici vincendo così la medaglia d’oro alla 33esima edizione del Campionato Mondiale dei Formaggi facendo salire, per la prima volta, un formaggio Calabrese sul gradino più alto del podio.

I prodotti della Fattoria nascono dalla prima filiera agricola calabrese certificata Campagna Amica-Coldiretti e sono frutto del lavoro dei 65 pastori, soci della Cooperativa Fattoria della Piana, e dei 112collaboratori che ogni giorno lavorano per portare avanti la Calabria Buona, quella fatta di tradizionalità ma anche innovazione e sostenibilità.

La Fattoria crede fortemente nella collaborazione e fa squadra con altre eccellenze alimentari del territorio Calabrese come l’azienda agricola Torre di Mezzo, che produce latte fresco di alta qualità, e l’azienda agricola Favella, un’eccellenza della piana di Sibari. I loro prodotti insieme a quelli della Fattoria viaggiano tutti i giorni su 25 mezzi refrigerati che, quotidianamente, distribuiscono, in Calabria e Sicilia, i migliori prodotti dell’agricoltura Calabrese, portando direttamente sulla tavola dei consumatori freschezza e qualità. A seguire una degustazione dei prodotti calabresi,tra cui il Pecorino Reggino. Insieme all’amministratore delegato della Fattoria parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni Nazionali e regionali e della Coldiretti.

La Calabria Buona si muove!