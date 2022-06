(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 LA BOLGHERI COAST INCANTA ANCHE SOTT’ACQUA

Il mare della Maremma è un luogo unico dove immergersi per scoprire l’affascinante universo sottomarino

La Maremma è quel luogo in Toscana dove chilometri e chilometri di natura incontaminata si rincorrono fino a creare dolci colline e dove le grandi spiagge bianche si susseguono a piccole insenature inesplorate bagnate dal mare limpido e cristallino tipico di queste aree. Organizzare un viaggio nella Bolgheri Coast non solo consente di fare incredibili passeggiate avvolti dalla lussureggiante e pura vegetazione ma anche di vivere il mare a 360°. Che sia in barca, in spiaggia, praticando snorkeling o immersioni subacquee, i fondali di questo tratto raccontano incredibili storie colorate. Il [The Sense Experience Resort](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=7%3dMYAVS%26D%3d6aS%26F%3d6URTCV%26A%3dSCZSX7Y%26G%3d0yNBK_wuor_85_DsXt_N8_wuor_70IO2.N47x90KjL1KtLF.Ay_LmuU_V2_JVwl_UkOFE_xIGJh9_DsXt_O6lIA9q9_DsXt_NXzN9_Ej85Mr_LmuU_WzE4_6GKnH1Kx_JwFjF_DsXt_NXzN9_5fGB3nA0_JVwl_Uiw5Lt114_GOFLtH%26z%3dEzMH575w3f.H1L%26nM%3dPW9ZRb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), un rifugio di lusso pervaso dall’energia della natura, propone escursioni in location diverse dove poter ammirare la straordinaria vita marina ospitata da questi affascinanti fondali.

Mare, monti, colline, spiagge di sabbia finissima, calette nascoste, borghi scenografici e buona cucina, la Bolgheri Coast è una terra autentica e dalle mille sfaccettature, è il luogo del vivere bene che riesce ad accontentare i gusti di tutti i turisti che scelgono di visitarla, questo microcosmo perfetto merita di essere visitato ed esplorato almeno una volta nella vita. Ogni volto di questo territorio è un racconto sublime e un inno alla natura e, il mare, non è da meno. Premiate da oltre 20 anni con l’ambito riconoscimento “Bandiera Blu” e le “5 vele di Legambiente 2021”, le acque di questo tratto di costa sono un gioiello, un vero e proprio scrigno del tesoro che pullula di colori, di specie animali e vegetali che abitano nei fondali.

Esiste un modo per conoscere ancora più profondamente ed intensamente questo tratto di Mar Tirreno, gli amanti del mare non possono perdersi un’immersione subacquea o un’escursione di snorkeling in questo intenso, emozionante e colorato universo sottomarino. Il The Sense Experience Resort, luogo ideale in cui soggiornare per rilassarsi e godere degli stupendi panorami sul mare, organizza escursioni in barca che partono direttamente dalla struttura con un partner esclusivo convenzionato verso diversi siti di immersione per andare alla scoperta del mondo sommerso. Tra le acque di Punta Ala, località balneare a Castiglione della Pescaia, si potrà scegliere se nuotare a fior d’acqua con maschera e boccaglio oppure immergersi con le bombole, in entrambi i casi lo spettacolo di questo meraviglioso universo parallelo è senza eguali. Respirando sott’acqua si avrà la possibilità di ammirare pesci di ogni specie e dimensione come i cavallucci marini o le stelle marine che si muovono tra gli anemoni e le gorgonie, le murene, i polpi e pesci dalle sfumature cangianti che rendono questi fondali un dipinto fatto di mille colori. Un ulteriore suggestivo sito di immersione è Cerboli, un isolotto situato in una riserva naturale a metà strada tra Piombino e l’Isola d’Elba.

La morfologia dei fondali di questo scoglio è molto particolare: le pareti rocciose a strapiombo sono mutilate in alcuni punti, questo perché per diversi anni sono state sfruttate come cava dall’uomo. A circa due metri di profondità, i sub si ritroveranno a passare dentro una grotta e ad attraversare un tunnel le cui pareti sono tappezzate da spugne ed esocoralli multicolor, un vero spettacolo della natura. Cerboli è un sito di immersione molto suggestivo che offre ai subacquei l’impareggiabile immagine delle cernie posizionate a candela, quasi come ad attendere l’arrivo dei sub. Durante l’immersione si potranno osservare una grande quantità e varietà di pesci, le numerose spaccature e anfratti della roccia tra le gorgonie rosse sono, infatti, casa e rifugio di scorfani, di polpi, aragoste, dentici, saraghi e delle ricciole. L’immersione in questo ecosistema selvaggio ed incontaminato è davvero un’attività suggestiva ed indimenticabile. Il clima mite durante tutto l’anno, le acque cristalline ed incontaminate e le correnti ricche di nutrienti fanno sì che in questo meraviglioso angolo di Toscana cresca una biodiversità rigogliosa e degna dei migliori siti tropicali.

Oltre a Cerboli e Punta Ala, il The Sense Experience Resort, porta gli ospiti alla scoperta di un’altra grande e meravigliosa terra dell’Arcipelago Toscano: l’Isola d’Elba, meta d’eccezione per gli appassionati delle attività acquatiche. Immergersi o nuotare tra le acque limpide di questa isola è un modo per scoprire, ammirare e vivere intensamente tutte le bellezze di questo paradiso naturale. Lungo la costa ci sono più di 40 punti di immersione, per tutti i livelli e per tutti gusti, il mare dell’Elba ospita una grande quantità di tesori nascosti, dalle gorgonie rosse alle vivaci pareti variopinte, dai canyon ricoperti di sinuosi anemoni arancioni alle insenature abitate da murene ed aragoste, basterà il primo sguardo sott’acqua per rendersi conto dell’incredibile spettacolo naturale che va in scena tra le acque azzurre dell’Isola dell’Elba. Il sole, il mare e la natura sono gli ingredienti principali di una meravigliosa vacanza sulla Bolgheri Coast, un luogo magico, puro ed originale capace di donare forti emozioni e sensazioni a chiunque scelga di viverlo. In questo contesto di poesia e natura è inserito il The Sense Experience Resort, un rifugio che, oltre ad accompagnare gli ospiti in splendide giornate in mare aperto tra snorkeling ed immersioni, con le sue ampie ed eleganti camere, la grande pineta e gli spazi dal design moderno e confortevole, rappresenta il luogo perfetto in cui soggiornare per connettersi con la natura e ritrovare la giusta energia fisica e mentale.

THE SENSE EXPERIENCE RESORT 4****S è un esclusivo resort inaugurato a fine luglio 2020, nel cuore della Maremma Toscana: immerso in un parco naturale di 5 ettari sul mare nel golfo di Follonica a due passi dalla suggestiva area di Torre Mozza, si affaccia sul mare e dispone di una spiaggia privata. Il parco conserva piante e alberi secolari ed è circondato da bellissime dune di sabbia, riqualificate e conservate integralmente. Tra i servizi disponibili anche un’area con piscina esterna riscaldata.

Il resort si propone di offrire ai suoi ospiti un’esperienza totalmente immersiva, a contatto con la natura: i materiali scelti per gli interni, i sapori dei prodotti locali esaltati nei piatti, le suggestioni suscitate dai dintorni, creano un percorso sensoriale che si riassume nel suo slogan “Be natural, be you”. L’esclusività dell’esperienza è garantita anche da standard di alto livello, dagli ambienti ai servizi. Il servizio di concierge tradizionale è stato sostituito con l’[Experience Specialist](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=4%3dJW7SP%26B%3d2XP%26D%3d2ROR9S%268%3dQ9WPV3V%26D%3d8uK9I_srlp_42_AqTq_K6_srlp_37FMx.K15t67IfIxIpIC.9u_IjsQ_Sy5yGxHj673fJ.1JnC%26w%3dCvJE32t1b3.ExJ%26jJ%3dMU5WOZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)che assicura a tutti gli ospiti un soggiorno memorabile.

Il resort è composto da 5 edifici con 112 camere tra Comfort, Deluxe, Superior e Suite tematiche di diverse tipologie, fino ad arrivare alle Two Bedroom Suite vista mare, con vasca idromassaggio esterna.

La scoperta del territorio prosegue a tavola: l’ampia offerta gastronomica è curata dall’Executive Chef Franco Manfredi che fonda l’esperienza gustativa sulla valorizzazione di materie prime e prodotti locali in piatti della tradizione toscana. Due i ristoranti: il ristorante centrale à la carte[Dimorà](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=7%3d0W6VF%26B%3d1aF%26D%3d1UER8V%26x%3dQ8ZFV2Y%264%3d8tNyI_rubp_35_1qSt_A6_rubp_206Mw.Nq5s9wIeLnIoL3.9t_LZsP_Vo4iGxHa.B3Cl%268%3dvKsPlR.n935j1a%269s%3dXDT6ZI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) per mangiare all’interno o presso il dehor esterno o sotto l’ombrellone, o il nuovo ristorante fine dining [Eatè](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=0%3dBcEYH%26H%3d0dH%26J%3d0XGXGY%26z%3dWGcHbAb%266%3dD3Q1O_1xdv_B8_3wbw_CB_1xdv_AC8S6.QsA2ByOnOpOxO5.E3_ObyY_YqNrP5K18yPn-BlPn-QzOl8y7-8l7jv83A.qQxH%26m%3dJ6O50C.JnQ%26tO%3dCbEbEg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)che si trova direttamente sulla spiaggia in una location suggestiva. Completa l’offerta il Mixology Bar [Red Rabbit](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=8%3d9YKWE%26D%3dFbE%26F%3dFVDTMW%26w%3dSMaEXGZ%263%3d09OxK_7var_H6_zshu_08_7var_GA5OB.Op780vKtMmK4M2.A9_MYue_WnJt9-z3q7qL.wOuD%26s%3dH3KA806i3p.FtO%26qK%3dIZBXKe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture [The Sense Experience Resort](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=5%3dMZMTS%26E%3dHYS%26G%3dHSRUOT%26A%3dTOXS3w4rYIW%26G%3dAALBL_9sos_J3_Dtjr_N9_9sos_I8IPD.L48070LvJ1L6JF.BA_Jmvg_T2%267%3d4MEOtT.08A%26AE%3dWLVRYQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), [Park Hotel Marinetta](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3d6b7UB%26G%3d2ZB%26I%3d2TAW9U%26t%3dV9YBa3X%26z%3dCuMuN_stXu_44_wvTs_7A_stXu_392Rx.AtOfEr6sBs0uMf.Du_KVxQ_Uk_MRvU_XgNyH_tHzMd8_wvTs_89hHtBm8_wvTs_7avMr_Hf7nPn_KVxQ_ViMf9jMs4q_MRvU_W7NyH_d4rKbBlI_stXu_47UPmLfIu8LrC%267%3drPtOhW.o8y%26Dt%3dW0Y74f6bYE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), [Antico Podere San Francesco](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=7%3d1XHV7%26C%3dCa7%26E%3dCU6SJV%26o%3dRJZ7WDY%26u%3d96NpJ_4uSq_E5_rret_27_4uSq_D0wN9.5gIuNuIuMmF-55n745n4qMcF.oIm_IcwP_Sr_LQtb_WfL6G_sF7Lc6_4uSq_E8gF1Al6_4uSq_DZuKy_Ge5uOm_IcwP_TpLe7qLr2x_LQtb_V6L6G_c2yJa0sH_rret_35bOlJmHt6SqB%265%3dyOsMoV.5a2mn66%26Cs%3dUGX6WL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), [Borgo Verde](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=3%3dNe0RT%26J%3d5WT%26L%3d5QSZBR%26B%3dYBVT1x9ed6U%26H%3dFxJCQ_vqpx_71_EyWp_OD_vqpx_66yMv7BTiH1Cz1z9rP2.Gx_Hn1T_R3%26B%3dqKFTgR.ACx%269F%3db9TSdD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e[Hotel Botticelli](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=8%3dCdCWI%26I%3d8bI%26K%3d8VHYEW%261%3dXEaI6m8hc9Z%267%3dE1O2_OXxb_Zh_MczW_Wr_OXxb_YmR9T.oJ6Bs71Q1DoBsGu.F1_MczW_Wr%26A%3dtP5SjW.zB1%26D5%3daBYHcG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt). Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.

Viale Italia 315 – 58022 Follonica (Grosseto)

www.thesenseresort.it

