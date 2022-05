(AGENPARL) – mar 03 maggio 2022 Dichiarazione di Presidente Fondazione “Spazi dell’Arte” Cristiano Carocci

Ecco il testo:

> “ ho proposto al Congresso nazionale sulla sostenibilità “Future Respect” che sia inviata una mozione alla cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio denominata “ Benessere Italia” con cui si chiede che all’ interno della verifica triennale sulla strategia italianea per raggiungere i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, trovi spazio anche la necessità che il futuro sostenibile sia connotato anche dall’Arte e dalla Cultura. Ritengo che sia un imperativo categorico per l’Italia, vera superpotenza della cultura,che ha illuminato per secoli il pianeta con la sua Arte e bellezza.”

