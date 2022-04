(AGENPARL) – Roma, 10 aprile 2022 – Il PIL dei paesi dell’Europa e dell’Asia centrale diminuirà cumulativamente del 4,1%.

La Banca mondiale (WB) prevede una riduzione del PIL della Russia nel 2022 sotto sanzioni dell’11,2% e dell’Ucraina del 45,1%, a seconda della durata del conflitto nel territorio di questo paese. Tali dati sono contenuti nel rapporto della banca pubblicato domenica sull’economia dell’Europa e della regione dell’Asia centrale.

“L’incertezza sulle previsioni è senza precedenti e dipende da come procederanno i combattimenti della Russia in Ucraina, nonché dalla risposta della comunità mondiale. Si prevede che il potente impatto delle sanzioni già in vigore ridurrà il PIL russo dell’11,2% nel 2022 , che si verificherà in gran parte a causa di una riduzione della domanda interna”, ritengono gli esperti di WB. Notano che è prevista anche “una forte riduzione degli investimenti del 17%”.

Secondo loro, “la Russia sta affrontando le sanzioni economiche coordinate più estese che siano mai state imposte a un paese”. “L’economia russa sarà colpita molto duramente e una profonda recessione si profila nel 2022. Il PIL dovrebbe contrarsi dell’11,2% con poca ripresa nei prossimi due anni. Le famiglie saranno profondamente colpite dalla crisi e, secondo le previsioni, altri 2,6 milioni di persone scenderanno al di sotto della soglia di povertà nazionale”, sono convinti gli esperti di WB.

L’organizzazione rileva allo stesso tempo che prima dell’inizio dell’operazione militare speciale russa in Ucraina e delle successive sanzioni contro Mosca, “l’economia russa si stava riprendendo bene” dopo la recessione causata dalla pandemia. “La crescita nel 2021 ha raggiunto il 4,7% dopo un calo del 2,7% nel 2020”, sottolineano gli esperti della banca.

Economia dell’Ucraina

Per l’economia ucraina, “la proiezione di base, supponendo che la guerra continui ancora per qualche mese, ma sia limitata all’area geografica in cui si sta svolgendo attualmente, è un calo previsto del 45% del PIL nel 2022”, afferma il rapporto. “Anche senza la distruzione dell’infrastruttura fisica, la produzione in Ucraina dovrebbe diminuire del 45,1% nel 2022. L’entità della riduzione, tuttavia, è altamente incerta e dipende dalla durata e dall’intensità della guerra”, è convinto il WB .

“A seconda della durata della guerra, la percentuale della popolazione che scende al di sotto dell’attuale livello di sussistenza potrebbe raggiungere il 70% nel 2022”, affermano gli esperti.

“Le previsioni, dato il conflitto in corso, sono estremamente incerte e c’è il serio rischio di una loro revisione in peggio”, affermano.

La situazione nella regione

Nel complesso, in tutta l’Europa e nella regione dell’Asia centrale, “nel 2022, la produzione diminuirà del 4,1%, il doppio della recessione economica del 2020 associata alla pandemia di COVID-19”, sottolinea il documento.

“I paesi vicini dell’Europa e della regione dell’Asia centrale potrebbero subire danni economici significativi, poiché hanno stretti legami commerciali, finanziari e migratori con Russia e Ucraina. La Russia è uno dei principali esportatori di risorse energetiche e metalli industriali e la quota combinata di Russia e L’Ucraina nelle esportazioni mondiali di grano supera il 25%”, osserva la Banca mondiale.

“L’impatto che la guerra potrebbe avere sulle prospettive economiche della regione dell’Europa e dell’Asia centrale dipende da come si sviluppa l’attuale conflitto. Se verrà risolto nei prossimi mesi, si potranno evitare ulteriori perdite e si potrà avviare un processo di ripresa. Se il il conflitto si trascina, questo potrebbe portare a un ulteriore aumento delle perdite umane ed economiche, alla disintegrazione regionale e alla rottura dei più importanti legami commerciali e di investimento”, prevedono gli esperti.