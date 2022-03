(AGENPARL) – Roma, 19 marzo 2022 – Con otto voti a favore ed uno contro, solo il vice governatore Sir Jon Cunliffe ha chiesto che i tassi rimangano allo 0,5%, citando le preoccupazioni per la crescente crisi del costo della vita che devono affrontare i britannici medi e il fatto che un aumento dei tassi avrebbe un impatto negativo sulla crescita , ha riferito The Times.

La mossa è vista come un tentativo di frenare la spirale dei tassi di inflazione, che sono aumentati nell’ultimo anno a seguito dell’enorme spesa pubblica per mantenere a galla l’economia durante i blocchi imposti dal governo.

L’inflazione è stata ulteriormente esacerbata dall’invasione russa dell’Ucraina che ha ulteriormente destabilizzato i mercati alimentari e alimentari europei.

Questa settimana, il Trades Union Congress (TUC) ha affermato che è probabile che le bollette energetiche aumenteranno almeno 14 volte più velocemente dei salari quest’anno.

L’agenzia statistica del governo, l’Office for National Statistics (ONS), ha anche rivelato questa settimana che gli aumenti salariali del 3,8% sono stati effettivamente spazzati via dall’inflazione, con la retribuzione media da portare a casa, esclusi i bonus, che è effettivamente diminuita dell’1%. in termini reali, il calo più marcato dal 2014 .

Nonostante ciò, il governo ha rifiutato di revocare le tasse sulle bollette dell’elettricità, il 30% delle quali viene trasferito al governo sotto forma di tasse o destinato a sussidi per le cosiddette aziende di energia verde.

Finora il governo si è anche rifiutato di ridurre le tasse – nonostante si sia battuto sui tagli alle tasse nel loro manifesto elettorale del 2019 – in altre aree, come il previsto aumento dei pagamenti dell’assicurazione nazionale, che il governo ha ritenuto necessario per pagare gli arretrati al il sistema sanitario socializzato della nazione si è verificato durante la crisi del coronavirus cinese.

Il primo ministro Boris Johnson, che, nonostante sia stato alla guida del Partito conservatore, è stato in prima linea nel movimento Build Back Better per la transizione dell’economia del Regno Unito verso un produttore netto di emissioni di carbonio pari a zero entro il 2050, ha tentato, e apparentemente non è riuscito , di ottenere più petrolio dall’Arabia Saudita questa settimana, pur rifiutando fermamente di aprire la produzione di gas naturale a livello nazionale.