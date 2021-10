(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 L. BILANCIO: VERSACE (FI): PROSPETTIVA DI CRESCITA PER PAESE MA NON PER ATTIVITA’ SPORTIVA

“In attesa di leggere il testo definitivo della legge di bilancio approvata ieri in Consiglio dei Ministri, per quanto riguarda il sostegno allo sport sono soddisfatta per la decisione di introdurre l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, proposta che abbiamo portato per primi in Parlamento, e per la previsione dell’esenzione IRES e IRAP per le Federazioni Sportive Nazionali ma, come Forza Italia, esprimo disappunto per quello che manca e che dovrebbe esserci a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, dunque quelle che realmente si trovano in uno stato di forte sofferenza e che permettono concretamente ai cittadini di accedere alla pratica dello sport”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Giusy Versace, responsabile del Dipartimento Sport, Disabilità e Pari Opportunità del movimento azzurro. “E inoltre fondamentale – continua – estendere il superbonus 110% agli impianti sportivi per le ristrutturazioni e l’abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che, con la loro presenza diffusa sul territorio, rappresentano non solo la spina dorsale del mondo sportivo italiano ma anche una considerevole parte del PIL nazionale. Da parte nostra, nel corso dell’esame della manovra – conclude Versace – garantiremo il massimo impegno per raggiungere questo fondamentale obiettivo e per garantire effettivamente la ripartenza dello sport”.

