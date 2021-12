(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 L. BILANCIO: GIACOMONI (FI), ‘MENO TASSE PER TUTTI’, SI REALIZZA L’EQUAZIONE LIBERALE DI BERLUSCONI

“Il ‘Meno tasse per tutti’, che realizzeremo con la manovra, tagliando 8 miliardi di tasse, rappresenta la più grande vittoria culturale di Forza Italia e un primo passo in avanti per il Paese perché garantirà un presente più sereno e dignitoso per cittadini e imprese e un futuro migliore per le nuove generazioni. Quello di Forza Italia non è un semplice slogan ma una vera e propria concezione di politica economica, che ha come obiettivo la realizzazione dell’equazione liberale dello sviluppo e del benessere. Nel 1994 era un’intuizione innovativa del Presidente Berlusconi e della prima squadra di governo di Forza Italia. Oggi è una certezza che perfino la sinistra più sinistra ha compreso: solo con il “Meno tasse per tutti” si genera crescita e si creano ricchezza e posti di lavoro”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro

