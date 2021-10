(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

L Bilancio: Di Giorgi (Pd), No ad abolizione card docenti

“Nella bozza della legge di Bilancio è contenuta una misura che abolisce la card docenti, ossia i 500 euro che sono destinati personalmente ai docenti per la formazione, gli aggiornamenti, l’acquisto dei libri, e altro. Il Pd ha voluto e sostenuto questa misura e l’ha conservata negli anni. Auspichiamo che il governo voglia correggere questa parte della legge di Bilancio prima dell’approvazione in Consiglio dei Ministri”.

Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera.

Roma, 28 ottobre 2021

