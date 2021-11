(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 L. BILANCIO: BERNINI (FI), AUTOLESIONISMO RIDURRE BONUS EDILIZI

“In legge di Bilancio, oltre al taglio delle tasse sul lavoro, insistiamo perché si rafforzino e si estendano tutti i bonus casa. Berlusconi ne è sempre stato convinto e adesso i numeri ce ne danno conferma: se parte il mattone, parte l’Italia. Per la prima volta dopo decenni siamo orgogliosamente ritornati la locomotiva d’Europa con un incremento del 15% del settore edilizio. Togliere i bonus o definanziarli sarebbe autolesionismo, un suicidio economico”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle proposte del partito sulla legge di Bilancio.

“Quanto al reddito di cittadinanza, Forza Italia è stata la prima a introdurre le card in sostegno delle persone più bisognose per contrastare ogni forma di povertà. E con la pandemia un milione di nuovi poveri sono un’emergenza sociale che dobbiamo affrontare subito ma riformando il reddito di cittadinanza. Così com’è oggi è solo uno scempio e uno schiaffo in faccia a chi ha veramente bisogno. Forza Italia non farà mai mancare il suo sostegno a chi è in stato di necessità, ma non potrà mai tollerare vergognosi abusi mascherati dietro finte politiche del lavoro”, ha concluso Bernini.

