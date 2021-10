(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 L. BILANCIO: BARELLI (FI), BUON PUNTO DI PARTENZA, FI IN PARLAMENTO OFFRIRA’ NUOVI CONTRIBUTI

Roma, 28 ottobre 2021 – “La legge di bilancio approvata dal CdM è un buon punto di partenza. Sarà compito del Parlamento trovare un’ulteriore e coerente convergenza tra le forze della maggioranza per garantire al Paese quella spinta indispensabile per la crescita. E in questo contesto Forza Italia, come sempre, offrirà dei contributi determinanti”. Lo afferma, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this