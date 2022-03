(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 [Rijksoverheid]

Koninklijk Paar spreekt Oekraïeners in Nederland

4 maart 2022 – 11:02

RVD, nr. 56

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima spreken op dinsdagochtend 8 maart 2022 met een aantal mensen uit de Oekraïense gemeenschap in Nederland. De ambassadeur van Oekraïne, Z.E. Maksym Kononenko en zijn echtgenote Tetiana Doroshenko nemen deel aan de ontvangst, die plaatsvindt op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Het Koninklijk Paar spreekt met de groep over de situatie in Oekraïne, de onzekerheid over het lot van familie en vrienden in het land en op de vlucht, de mogelijkheden van contact en de noodzaak van hulp en steun van Nederland, lidstaten van de EU en andere landen.

