Koningin Máxima opent nationale supercomputer Snellius

29 juli 2021 – 10:00

RVD, nr. 221

Hare Majesteit Koningin Máxima opent donderdagochtend 16 september in Amsterdam de nationale supercomputer Snellius. De nieuwe supercomputer biedt het wetenschappelijk onderzoek in Nederland tien keer zoveel rekenkracht als zijn voorganger.

Tijdens de openingsbijeenkomst wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden van supercomputing voor wetenschappelijk onderzoek en bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Het openingsprogramma is te volgen via een livestream.

Wetenschappers hebben voor hun onderzoek steeds meer rekenkracht en mogelijkheden voor dataopslag en dataverwerking nodig. De supercomputer is zo ontworpen dat het systeem geschikt is voor alle wetenschapsgebieden, van astronomie tot sociale wetenschappen en van onderzoek naar klimaatverandering tot medische wetenschappen. Voor de computer is waterkoelingstechnologie gebruikt waardoor minder luchtkoeling met ventilatoren nodig is. Dit verlaagt het energieverbruik en verhoogt tegelijkertijd de performance. Snellius komt net als de huidige supercomputer Cartesius in de Amsterdam Data Tower op het Amsterdam Science Park te staan.

Tijdens de opening worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

De bijeenkomst is op donderdag 16 september ook te volgen via een livestream. Aanmelden voor het volgen van de livestream kan via de website van SURF: [https://www.surf.nl/agenda/opening-nationale-supercomputer-snellius](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/swftgjn2jbxumihgynu7mrchtximwyd2y3dk5lzgdc4r76dutqmhrznrejqv74ug7tizku3cbrcy2/yppgy33t7w6uoqqhynkst5ykke). Voor aanvang van het evenement ontvangt u een link naar de livestream.

