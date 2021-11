(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 [Rijksoverheid]

Koningin Máxima neemt fotoboek Stichting Haags Verhaal in ontvangst

17 november 2021 – 13:30

RVD, nr. 330

Hare Majesteit Koningin Máxima neemt woensdagmiddag 24 november in Museum Beeld en Geluid in Den Haag het eerste exemplaar van het fotoboek van Stichting Haags Verhaal in ontvangst. Het fotoboek bevat 136 groepsfoto’s van Haagse gemeenschappen. Haags Verhaal zet zich hiermee in voor betere sociale verbindingen in de stad.

Stichting Haags Verhaal organiseert sinds 2019 ontmoetingen tussen gemeenschappen en mensen die elkaar niet kennen, maar wel iets gemeen hebben. Ook met het fotoboek wil Haags Verhaal mensen met elkaar verbinden en een dwarsdoorsnede van de stad laten zien. Ruim drieduizend inwoners van Den Haag die zich verenigen voor bijvoorbeeld sport, hobby, (net)werk, (geloofs)overtuiging of culturele achtergrond zijn daarbij in beeld gebracht. Stadsfotograaf Piet Gispen fietste 1400 kilometer door Den Haag om de groepen vast te leggen. In 2022 volgt een rondreizende fototentoonstelling van het boek op publieke plekken in de stad.

Koningin Máxima woont het programma bij waarin het initiatief en verschillende gemeenschappen die hebben meegewerkt aan het fotoboek worden toegelicht. Vervolgens krijgt zij het eerste exemplaar overhandigd. Aansluitend brengt ze een bezoek aan de tentoonstelling met een selectie van de foto’s. Koningin Máxima gaat hier in gesprek met vertegenwoordigers van de Chinese Vrouwenvereniging, de Boodschappenbegeleidingsdienst, Fietsles Allekanten, het Damesleesmuseum en Centrum 16-22, die allen geportretteerd zijn in het fotoboek.

