(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 [Rijksoverheid]

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Amphia ziekenhuis

17 november 2021 – 16:18

RVD, nr. 331

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 17 november een werkbezoek gebracht aan het Amphia ziekenhuis in Breda. Koningin Máxima zou het ziekenhuis oorspronkelijk openen ([zie RVD-bericht nr. 311](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/c632wngv6chezsnm3mkyl522hyaehy5vpmyewobia2renaz2nxgbxxgb7eoia5wa2nt6g7xp2xjs2/smif7klt3pwh6z4g6ciks57axy)), maar gezien de huidige coronasituatie is de vorm van het bezoek aangepast.

Het Amphia ziekenhuis biedt medisch specialistische zorg voor de regio West-Brabant. Naast de reguliere zorg staat Amphia ook bekend om haar complexe behandelingen op het gebied van cardiologie, cardiochirurgie en oncologie. In 2016 is begonnen aan de nieuwbouw aan de Molengracht. Het nieuwe deel van het ziekenhuis is via een lange gang verbonden met het bestaande Amphia ziekenhuis. Naast de vestiging in Breda heeft Amphia ook locaties in Oosterhout en Etten-Leur.

Koningin Máxima kreeg een rondleiding door de nieuwbouw van het ziekenhuis, waarbij verschillende stappen en afdelingen die patiënten tijdens hun behandeling doorlopen werden toegelicht aan de hand van patiëntenervaringen. Daarbij werden de ambulancehal, de traumakamer en de hematologie-afdeling aangedaan. Koningin Máxima sprak met patiënten, artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis over hun ervaringen met de zorg van het Amphia. Afsluitend vertelden medewerkers over het opleiden van zorgpersoneel en over de campagne ‘Er is maar één Amphia’. Tevens gingen zij in een gesprek met Koningin Máxima dieper in op de huidige coronasituatie en de invloed hiervan op het Amphia ziekenhuis en op de medewerkers.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Foto’s zijn te verkrijgen via de Nederlandse beeldbanken.

Voor meer informatie

Afdeling Communicatie & Marketing Amphia

[www.amphia.nl](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/c632wngv6chezsnm3mkyl522hyaehy5vpmyewobia2renaz2nxgbxxgb7eoia5wa2nt6g7xp2xjs2/lospmyknfcbcu7uriiezyvrpx4)

Rijksvoorlichtingsdienst

🔊 Listen to this