Koningin Máxima bezoekt theatervoorstelling over de gevolgen van corona voor de mentale gezondheid van studenten

14 oktober 2021 – 21:30

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagavond 14 oktober in Delft een bezoek gebracht aan het Time Out Café. Time Out is een interactieve voorstelling voor en door studenten over stress, prestatiedruk en studeren tijdens en na de coronacrisis.

Het Time Out Café in Delft is georganiseerd door Stichting Time Out en studenten die zijn aangesloten bij Lieve Mark. Stichting Time Out is drie jaar geleden opgericht om de zelfregie, het zelfrespect en de zelfredzaamheid van jongeren te bevorderen. De reizende theatervoorstelling Time Out wil stress, burn-out en prestatiedrang bespreekbaar maken en was in coronatijd online via livestreams te volgen. Time Out werkt onder meer samen met MIND om aandacht te vragen voor de problemen die studenten ervaren en om online en offline podia te creëren waar studenten open over prestatiedruk en stress kunnen spreken.

Lieve Mark is een initiatief van studenten uit het hele land en heeft onderzoek gedaan naar de impact van de coronamaatregelen en de gevolgen voor het welzijn en het gedrag van jongeren.

Koningin Máxima heeft de theatervoorstelling bijgewoond en sloot vervolgens aan bij twee gesprekstafels met studenten, leden van het Outbreak Management Team en beleidsmakers. Bij één van de tafelgesprekken stond ‘mens worden in de prestatiemaatschappij’ centraal en is onder meer gesproken over de eisen van de maatschappij aan jongeren en over wat jongeren van zichzelf eisen. In het tweede gesprek werd ingegaan op hoe jongeren verder gaan nadat hun leven er anderhalf jaar anders uitzag als gevolg van het coronavirus en wat zij meenemen uit de crisis en anders willen doen bij een nieuwe crisis.

