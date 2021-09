(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 [Rijksoverheid]

Koningin Máxima bezoekt Gulpener Bierbrouwerij

2 september 2021 – 14:00

RVD, nr. 243

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 2 september een werkbezoek gebracht aan Gulpener Bierbrouwerij in de gemeente Gulpen-Wittem. De brouwerij is winnaar van de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap, één van de Koning Willem I Prijzen.

Het werkbezoek startte bij één van de hopvelden in de gemeente Gulpen. Ruim dertig telers uit de regio zijn aangesloten bij een coöperatie die Limburgse gerst, tarwe, rogge en spelt levert aan Gulpener. Koningin Máxima sprak met een aantal telers over het verbouwen van grondstoffen en de samenwerking tussen de coöperatie en de brouwerij. Aansluitend zijn in het veld rijpe hopbellen geoogst.

In het nieuwe brouwhuis van Gulpener kreeg Koningin Máxima uitleg over innovatieve brouwtechnieken, verwerking van lokale grondstoffen en de stappen die worden gezet om in 2030 alle bieren te kunnen brouwen zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Vervolgens ging Koningin Máxima In het BrouwLokaal met directie en medewerkers in gesprek over de historie van de brouwerij en de duurzame aanpak van het bedrijf. Het werkbezoek werd afgesloten in de microbrouwerij waar de eerder geoogste hopbellen werden gebruikt voor het brouwen van een speciaalbier.

De Koning Willem I Stichting is in 1958 op initiatief van De Nederlandsche Bank in het leven geroepen door een aantal aan het bedrijfsleven verbonden organisaties. Doel van de stichting is de nationale economie nieuwe impulsen te geven en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. De stichting wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap beloont duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting.

Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

