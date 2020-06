KONINGIN MáXIMA BEZOEKT APELDOORN EN WOERDEN IN KADER VAN TEKORT TECHNISCH PERSONEEL

(AGENPARL) – THE HAGUE/THE NETHERLANDS, gio 25 giugno 2020

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdag 25 juni een werkbezoek gebracht aan technisch installatiebedrijf Hamer in Apeldoorn en de technische onderwijsfaciliteit TechnoHUB in Woerden. Bij beide bezoeken ging het over het belang van goed opgeleid technisch personeel voor de toekomst van het MKB. Bedrijven hebben gekwalificeerde medewerkers nodig voor hun continuïteit en groei. Het vakonderwijs wil opleidingen zo goed mogelijk laten aansluiten bij de vraag van ondernemers. Samenwerking tussen publieke en private organisaties is hierbij essentieel. Ook werd tijdens de bezoeken gesproken over de impact van de coronacrisis op het MKB. De werkbezoeken vonden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Koningin Máxima begon haar bezoek aan familiebedrijf Hamer met een rondleiding. In de provincie Gelderland kampen veel technische bedrijven met een tekort aan vakkundige technici. Hamer is één van de bedrijven die gebruik heeft gemaakt van het actieplan ‘Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap’ dat dit probleem aanpakt. Het plan biedt om- en bijscholingsmogelijkheden om zo meer mensen te kunnen opleiden voor de technische sector. Gelders Vakmanschap werkt onder andere met vouchers die bedrijven kunnen inzetten voor bijscholing van hun medewerkers of het aannemen van zij-instromers. Een zogenaamde verbindingscoach begeleidt hen daarbij. Eind 2019 liep deze financiële regeling af. Vanwege de pandemie zijn er vanaf 1 juni tijdelijk nieuwe vouchers beschikbaar gesteld voor bijscholingsdoeleinden. Tijdens de rondleiding sprak Koningin Máxima met een aantal medewerkers die scholingstrajecten hebben gevolgd. Aansluitend sprak zij met vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband, onder meer de provincie, WIJ techniek, Koninklijke Metaalunie, SER, CNV Vakmensen en verbindingscoaches, over hun ervaringen en de effecten van de pandemie.

In Woerden bezocht Koningin Máxima de TechnoHUB, een nieuwe opleidingsfaciliteit voor het onderwijs dat in samenwerking met technische bedrijven is opgezet. De TechnoHUB is onderdeel van de MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West. Het Rijk en de provincie Utrecht pakken hierin samen met technische bedrijven en onderwijsinstellingen het tekort aan technisch personeel aan. In een praktische leeromgeving kunnen (V)MBO-studenten en ook leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs kennis en vaardigheden opdoen in techniek en technologie. Het standaard lesprogramma wordt in samenwerking met de bedrijven onder meer aangevuld met gastlessen door vakspecialisten en opdrachten bij de bedrijven zelf. TechnoHUB verbindt zo scholing en praktijk aan elkaar. Koningin Máxima begon het bezoek met een rondleiding door de TechnoHUB die in september open gaat. Zij sprak met enkele (V)MBO leerlingen en docenten over wat deze praktijkplek voor hen kan betekenen. Na de rondleiding sprak Koningin Máxima met vertegenwoordigers van het lokale technische bedrijfsleven, de provincie en MKB-bestuursleden uit de technische sector.

Beide bezoeken passen in een reeks van gesprekken met ondernemers. Koningin Máxima zet zich als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap in voor duurzame groei van het MKB. Het Comité heeft onder meer tot taak om bij te dragen aan versterking van een ambitieuze ondernemerscultuur en een betere aansluiting van vraag en aanbod van menselijk kapitaal.

RVD, nr. 114

Fonte/Source: https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2020/06/25/koningin-maxima-bezoekt-apeldoorn-en-woerden-in-kader-van-tekort-technisch-personeel