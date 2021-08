(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 [Rijksoverheid]

Koningin Máxima aanwezig bij jubileumviering Fonds Kwadraat

18 augustus 2021 – 10:00

RVD, nr. 226

Hare Majesteit Koningin Máxima is op woensdagmiddag 29 september aanwezig bij de viering van het 50-jarig jubileum van Fonds Kwadraat in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting en verbinding tussen kunstenaars, professionals uit de kunstwereld en kunstliefhebbers.

Sinds 1971 verstrekt Fonds Kwadraat rentevrije leningen tot € 8.000,- aan beeldend kunstenaars, ontwerpers en fotografen. Hiermee stimuleert het fonds de economische onafhankelijkheid van kunstenaars. Het geld van Fonds Kwadraat wordt uitgeleend, komt terug en wordt weer uitgeleend aan een andere kunstenaar. Sinds de oprichting heeft Fonds Kwadraat meer dan 2.650 projecten gefinancierd.

Tijdens de jubileumviering gaan twintig jonge kunstenaars speeddaten met kunstliefhebbers en -professionals over onder meer de zakelijke kant van de kunstpraktijk, fondsenwerving en financiering van kunstprojecten.

Tijdens de bijeenkomst worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

