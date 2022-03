(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 [Rijksoverheid]

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix en minister-president Rutte bij uitreiking Four Freedoms Awards 2022

29 maart 2022 – 15:03

RVD. nr. 99

Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix zijn donderdag 21 april 2022 aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Minister-president Mark Rutte reikt de International Four Freedoms Award uit aan Sviatlana Tsikhanouskaya, leider van de democratische beweging in Wit-Rusland.

De Four Freedoms Awards worden ieder jaar toegekend aan mannen, vrouwen en organisaties die met hun inzet en prestaties een grote toewijding tonen aan de idealen die President Franklin Delano Roosevelt in zijn historische Four Freedoms speech in 1941 verkondigde. De Four Freedoms Awards 2022 gaan naar de volgende personen en organisaties:

De award voor de Vrijheid van Meningsuiting gaat naar de Vietnamese singer-songwriter en strijder voor het vrije woord Mai Khoi Do Nguyen;

De award voor de Vrijheid van Godsdienst gaat naar de Indonesische oprichter en voorzitter van het Mosintuwu Institute Lian Gogali;

De award voor de Vrijwaring van Gebrek gaat naar de Keniaanse mensenrechtenactiviste Nice Nailantei Leng’ete;

De award voor de Vrijwaring van Vrees gaat naar de Turkse niet gouvernementele LGBTI+ organisatie, ÜniKuir. De award zal worden uitgereikt aan de oprichters van ÜniKuir: Melike Balkan en Özgür Gür.

Meer informatie over de Four Freedoms Awards is te vinden op [www.fourfreedoms.nl](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/l6ajlu7fnacbyd63tstl4dylj3orecgei2rfiaje5xlewv36qjl2f2m2mlbjbefbvn5sznzmoed6o/mwhpl5cjppgwbttcvdvmbafudy)

Aankomst circa: 10.25 uur

