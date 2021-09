(AGENPARL) – mar 28 settembre 2021 [Rijksoverheid]

Koning ontvangt staatsraad in buitengewone dienst ter beëdiging

28 september 2021 – 14:40

RVD, nr. 280

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmiddag op Paleis Noordeinde mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer ontvangen.

Vervolgens is de heer Nijmeijer ten overstaan van de Koning beëdigd als staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

