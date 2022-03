(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 [Rijksoverheid]

Koning brengt werkbezoek aan Reclassering Nederland

25 maart 2022 – 17:29

RVD, nr. 95

Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 25 maart een werkbezoek gebracht aan Reclassering Nederland. De Koning ontmoette op een werkstraflocatie in Amsterdam werkmeesters en reclassenten die terugkeerden van hun werk en sprak op het regiokantoor Noord-West met medewerkers over de adviserings-, toezichts- en begeleidingstaken van de reclassering.

Reclassering Nederland zet zich in voor het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag. Het werk draait om gedragsverandering van verdachten en veroordeelden; de zogenoemde reclassenten. Daartoe geeft de reclassering advies aan rechters, OM en het gevangeniswezen en stelt zij risicoanalyses op. Daarnaast houden reclasseringswerkers toezicht, geven zij gedragstrainingen en begeleiden zij reclassenten bij de uitvoering van een werkstraf. Per jaar heeft Reclassering Nederland zo’n 75.000 mensen onder haar hoede, meer dan de helft daarvan is jonger dan 35 jaar. De organisatie werkt samen met politie, OM, rechtbanken, gemeenten en gevangenissen, maar ook met partners in het sociaal domein. In 2023 bestaat Reclassering Nederland 200 jaar.

Reclassenten die een werkstraf uitvoeren heten werkgestraften. Bij een werkstraf verplicht de rechter of het Openbaar Ministerie iemand een aantal uren onbetaald werk te verrichten dat een publiek doel dient. De reclassering bepaalt vervolgens waar en wanneer de werkstraf wordt uitgevoerd. Werkgestraften werken bijvoorbeeld in buurthuizen, bij de voedselbank, via Rijkswaterstaat of in het groenonderhoud. Gemiddeld worden jaarlijks 30.000 tot 35.000 werkstraffen uitgevoerd. Uit onderzoek blijkt dat veroordeelden met een werkstraf 47 procent minder vaak in herhaling vallen dan mensen die een korte gevangenisstraf uitzitten.

De Koning bezocht de werkstraflocatie Lutmastraat in Amsterdam, een uitvalsbasis voor de werkgestraften en hun werkmeesters die vanuit dit gebouw naar de plaatsen gaan waar wordt gewerkt. Werkmeesters vertelden over de begeleiding en uitvoering van werkstraffen, over de impact van de coronapandemie op hun werk en over de dynamiek van de werkstraflocatie in de buurt. Werkgestraften maakten inzichtelijk hoe hun werkdag eruit ziet en hoe zij het ervaren om een werkstraf uit te voeren.

Vervolgens maakte Koning Willem-Alexander aan de Wibautstraat, in het regiokantoor Noord-West, kennis met medewerkers van Reclassering Nederland en een aantal partnerorganisaties. De totstandkoming van adviezen en de toezichthoudende rol werden toegelicht. Daarnaast schetsten medewerkers de monitoring van reclassenten met een enkelband en gingen zij in op de perspectieven en risico’s. Afsluitend reflecteerde een ex-reclassent op zijn ervaringen en vertelde hij de Koning over het effect van de reclassering op zijn huidige leven.

