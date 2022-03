(AGENPARL) – dom 27 marzo 2022 Koning brengt werkbezoek aan Koninklijke Marine tijdens NAVO-oefening Cold Response in Noorwegen

27 maart 2022 – 14:01

RVD, nr.96

Zijne Majesteit de Koning heeft zaterdag 26 en zondag 27 maart een werkbezoek gebracht aan de Koninklijke Marine in Noorwegen. De Koninklijke Marine neemt deel aan oefening Cold Response, een grote tweejaarlijkse NAVO-oefening met ruim 30.000 deelnemers.

Aan boord van Zr.Ms. Rotterdam kreeg de Koning een rondleiding, waarbij onder meer werd uitgelegd hoe maritieme diensten amfibische landingen ondersteunen. ’s Avonds woonde de Koning een toelichting bij van de Maritime Battle Staff, waarna hij ’s nachts deel nam aan een amfibische landing van de 2nd Marine Combat Group van het Korps Mariniers. In het veld werd verder uitleg gegeven over tactiek en planningsuitdagingen. De overnachting vond ook plaats in het veld.

Het werkbezoek werd afgesloten met het bijwonen van een gesimuleerde verplaatsing per sneeuwscooter naar een patiënt en een medische evacuatie per helikopter naar het schip Zr.Ms. Rotterdam. Hier stond de medische keten van land naar schip en vice versa centraal.

Cold Response is een tweejaarlijkse reguliere oefening van de NAVO, waarbij 27 landen deelnemen aan een oefening in samenwerken over land, zee en in de lucht.

