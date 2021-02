KONING BEZOEKT WINTEROPVANG LEGER DES HEILS

(AGENPARL) – THE HAGUE/THE NETHERLANDS, ven 12 febbraio 2021

Zijne Majesteit de Koning heeft op vrijdagmiddag 12 februari een kort bezoek gebracht aan de winteropvang van het Leger des Heils in Den Haag. Op dit moment biedt het Leger des Heils 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen.

Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan in Den Haag tussen november en april bij lage temperaturen gratis terecht bij de opvang van het Leger des Heils. Dit heet de Winterkouderegeling. De winteropvang is open als de gevoelstemperatuur kouder dan nul graden is en biedt dak- en thuislozen een douche, de gelegenheid om kleding te wassen en een slaapplaats. Er is ontbijt, lunch en een warme maaltijd in de avond. In verband met de huidige lockdown is de opvang nu dag en nacht geopend en krijgen dak- en thuislozen een eigen kamer of tweepersoonskamer waar ze kunnen verblijven.

Cijfers over het aantal dak- en thuislozen in Nederland lopen uiteen van bijna 40.000 feitelijk geregistreerde daklozen tot ongeveer 70.000 unieke cliënten in de maatschappelijke opvang. In de locatie Lozerhof, waar de Koning werd ontvangen, biedt het Leger des Heils opvang aan kwetsbare daklozen die zorg en opvang mijden of voor wie geen plaats is in de reguliere maatschappelijke opvang. Op dit moment verblijven er meer dan honderd daklozen.

De Koning sprak tijdens zijn bezoek met de regiodirecteur en twee medewerkers over de toeloop van mensen op zoek naar een warme slaap- of verblijfplaats en het organiseren van onderdak met inachtneming van de geldende coronamaatregelen, zoals anderhalve meter afstand. Daarnaast sprak Koning Willem-Alexander met een van de cliënten in zijn eigen tijdelijke kamer over zijn ervaringen met de kou en de winteropvang.

