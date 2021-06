(AGENPARL) – ven 04 giugno 2021 [Rijksoverheid]

Koning bezoekt Nederlands Fotomuseum Rotterdam

4 juni 2021 – 15:08

RVD, nr. 165

Zijne Majesteit de Koning bezoekt woensdagmiddag 9 juni het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. De Koning wordt tijdens zijn bezoek geïnformeerd over de ontwikkeling van de Nederlandse fotografie en over de totstandkoming van de nieuwe Eregalerij van de Nederlandse fotografie. De opening van de Eregalerij door de Koning in januari kon niet doorgaan door de sluiting van het museum vanwege de coronapandemie. Inmiddels heropent de culturele sector weer.

De Koning bekijkt de Eregalerij van de Nederlandse fotografie en spreekt met fotografen en nabestaanden van fotografen van wie werk is opgenomen in de galerij. Ook spreekt hij met leden van de selectiecommissie en medewerkers over hun werk bij het Nederlands Fotomuseum.

Het Nederlands Fotomuseum beheert met ruim 5,6 miljoen beelden in de collectie het Nederlands fotografisch erfgoed. In de nieuwe Eregalerij worden de hoogtepunten, vernieuwingen en ontwikkelingen vanaf de uitvinding van de fotografie tot aan de huidige tijd tentoongesteld. Een selectie van 99 foto’s bieden een overzicht van de ontwikkeling van 180 jaar fotografie, vanaf 1842 tot nu.

De keuze voor de foto’s is door een commissie gemaakt op basis van artistieke en maatschappelijke relevantie, vernieuwing en meerstemmigheid. De Eregalerij bevat één lege lijst, bezoekers mogen zelf de ontbrekende foto invullen.

Tijdens de opening worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

