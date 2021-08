(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 Warszawa, 9 sierpnia 2021 r.

Konferencja prasowa

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 10 sierpnia br., o godz. 14.00, odbędzie się konferencja prasowa ministra ds. rozwoju samorządu terytorialnego Michała Cieślaka.

Podczas konferencji przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski przedstawią sytuację samorządów i zmiany jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat oraz przygotowany projekt wynagrodzeń w sektorze JST.

Sejm, stoliki dziennikarskie

Wejście na zasadach przyjętych przez Centrum Informacyjne Sejmu.

