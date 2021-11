(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 Warszawa, 2 listopada 2021 r.

Konferencja prasowa dotycząca

Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 3 listopada br., o godz. 12.00,odbędzie siękonferencja prasowa Sekretarza Stanu w KPRM, pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka oraz pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej, pełnomocnika RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 Krzysztofa Szuberta.

KPRM, sala im. T. Mazowieckiego

otwarte dla mediów

Wejście dla dziennikarzy za okazaniem ważnej legitymacji prasowej bądź zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Dziennikarzy, operatorów kamer i fotoreporterów prosimy o przybycie do KPRM, wejście A (Biuro Przepustek, Al. Ujazdowskie 1/3) najpóźniej do godz. 11.30.

Instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 10.30.

