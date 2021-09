(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

14 września 2021 r., Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu 2 dokumenty. Najważniejszy z nich to rozporządzenie ustalające płacę minimalną w 2022 r. na poziomie 3010 zł. Oznacza to wzrost o 210 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w roku obecnym. Jednocześnie, minimalna stawka godzinowa w 2022 r. wyniesie 19,70 zł.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła:

·[rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.;](https://www.gov.pl/web/premier/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2022)

·[autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 1532).](https://www.gov.pl/web/premier/autopoprawka-do-rzadowego-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-niektorych-innych-ustaw-druk-1532)

