(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 17 sierpnia 2021 r., Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu trzy dokumentów. Jeden z kluczowych projektów dotyczy Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Rząd chce kontynuować wsparcie dla rodzin w ramach programu Polski Ład. Dopełnieniem dotychczasowej polityki prorodzinnej będzie pomoc o wartości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Zwiększy się ponadto wsparcie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wprowadzone zostanie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł.

Przyjęte zostały:

·[projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym;](https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-rodzinnym-kapitale-opiekunczym)

·[projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw;](https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy–kodeks-spolek-handlowych-oraz-niektorych-innych-ustaw)

·[projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.](https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-oraz-ustawy-o-udzielaniu-cudzoziemcom-ochrony-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej)

Centrum Informacyjne rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych

osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji

Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

GDPR – Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery of the Prime Minister of Poland.

🔊 Listen to this