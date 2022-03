(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Roma, 16 mar – Tra le tante notizie preoccupanti di questi giorni, buone news arrivano dal kazakhstan per cui si apre, come annunciato dal Presidente Kassym-Jomart Tokayev, una stagione di profonde riforme che cambieranno in modo significativo il sistema politico e l’assetto amministrativo-territoriale del Paese.

Il kazakhstan, che negli ultimi anni ha acquisito un ruolo di sempre maggiore rilevanza nel panorama geopolitico e commerciale mondiale, rappresenta per l’Italia un partner affidabile con cui intratteniamo solidi rapporti di collaborazione sul piano energetico.

Il presidente Tokayev ha fatto bene a scegliere la via delle riforme con la limitazione dei poteri presidenziali e maggior coinvolgimento del parlamento. Sono certo che questo percorso possa aiutare a rinforzare la loro democrazia e i già proficui rapporti di amicizia tra i nostri Paesi.” Lo comunica in una nota il vicepresidente della Camera e Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.